AVISO – MONTAG: AK Pressekonferenz mit Anderl: Arbeit in der Langzeitpflege

Keine Zeit für Menschlichkeit? Arbeitsalltag und Ansätze in der Pflegepolitik

Wien (OTS) - Pflege- und Betreuungsberufe leisten in hohem Ausmaß Kommunikations- und Beziehungsarbeit. Das ist eigentlich nicht erstaunlich. Denn um Pflege kompetent durchführen zu können, braucht es die Akzeptanz der unterstützten Menschen und dafür ist eine persönliche Beziehung notwendig. Gibt es die dafür dringend notwendige Zeit oder mangelt es der Pflege an Beziehungsqualität? Ist die Arbeit in der Langzeitpflege unter den derzeitigen Rahmenbedingungen attraktiv? Werden wir damit in Zukunft genug Menschen für die Betreuungs- und Pflegeberufe finden? Diesen und anderen Fragen ging eine Studie der Universität Innsbruck im Auftrag der Bundesarbeitskammer nach. Die Ergebnisse, die Schlussfolgerungen und die Forderungen an die Politik sind Gegenstand einer Pressekonferenz am 19. November.

Pressekonferenz Arbeit in der Langzeitpflege

mit

AK Präsidentin Renate Anderl

Silvia Rosoli, Leiterin Abteilung Gesundheitsberuferecht und Pflegepolitik, AK Wien

Romana Käfer, DGKP, Pflegeeinrichtung in NÖ

Montag, 19.11.2018, 9 Uhr

Arbeiterkammer Wien, Prinz Eugen-Straße 20-22, 6. Stock, Sitzungssaal 2-3

