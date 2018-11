Susanne Stissen leitet Marketing & Kommunikation in der Industriellenvereinigung

Wien (OTS) - Das Marketing- & Kommunikationsteam der Industriellenvereinigung (IV) hat eine neue Führung: Seit Montag, 12. November, leitet Susanne Stissen den IV-Bereich Marketing & Kommunikation und übernimmt damit die Agenden von Anna McDonald, die sich derzeit in Karenz befindet. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Susanne Stissen eine ausgewiesene Expertin im Bereich Marketing und Kommunikation gewinnen konnten, die über langjährige Erfahrung in der Branche und ausgezeichnete Führungsqualitäten sowie strategisches Know-how verfügt. Sie wird einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, den Bereich erfolgreich weiterzuentwickeln. Für den Start in ihre Aufgabe wünschen wir ihr viel Erfolg“, betonte der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, am heutigen Freitag.

Susanne Stissen weist über 25 Jahre Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche auf, unter anderem war sie als Head of Marketing bei der Palmers Textil AG und als Verkaufsleiterin und Mitglied der Geschäftsführung bei ORF-Enterprise tätig. Davor bekleidete sie leitende Funktionen in der Kundenberatung der „Top-Werbeagenturen Österreichs“: Young & Rubicam – Demner, Merlicek & Bergmann – J. Walter Thompson. Im Zuge ihrer Tätigkeiten hat sie für nationale und internationale Unternehmen und Marken im Bereich Dienstleistung, Handel, Konsumgüter, Industriegüter, Medien, Tourismus und Regionalentwicklung gearbeitet.

