"Now is the Time for Change!" - SodaStream setzt mit neuer Umweltkampagne gegen Plastikmüll Maßstäbe

Airport City, Israel und Wien (ots/PRNewswire) - Außergewöhnlich und mit enormem Tiefgang - im Rahmen seiner neuen Umweltkampagne hat SodaStream jetzt unter www.FightPlastic.com eine Videokampagne gelauncht, die auf humorvolle, aber unmissverständliche Weise die realen globalen Umweltschäden durch Einwegplastik aufzeigt: Ein Chor steht auf einem Hügel aus Plastikabfällen und wird von einer animierten Meeresschildkröte angeführt, die von Rocklegende Sir Rod Stewart synchronisiert wird. Gemeinsam singen sie für ein Ende des Plastikwahnsinns und für eine Welt, in der Natur und Meerestiere nicht mehr durch die Einwegplastik-Pest bedroht werden - "Now is the Time for Change!" Die virale Kampagne konnte in den ersten 48 Stunden bereits 20 Millionen Aufrufe verzeichnen.

Originelle digital Kampagne mit Thor Bjornsson, Sarah Catherine Hook und Sir Rod Stewart als Meeresschildkröte

"Fight Plastic"-Umweltkampagne soll Verbraucher aufrütteln

Chor singt auf riesiger "Plastikinsel" von "Time for Change"

"Plastik ist mittlerweile auf der ganzen Welt zu einer überaus bedrohlichen Epidemie geworden, deren Auswirkungen auf unsere Gesundheit noch weitestgehend unbekannt sind. Die Folgen für unsere Umwelt, die Ozeane und die Meerestiere sind jedoch schon deutlich sichtbar und verheerend", sagt SodaStream CEO Daniel Birnbaum. "Mit der Kampagne wollen wir den Meerestieren eine Stimme geben und gemeinsam mit ihnen Verbraucher und Unternehmen dazu ermutigen, endlich vom Einwegplastik auf umweltfreundlichere Mehrwegverpackungen umzusteigen."

Hier geht's zum Video.

Spot mit starker Symbolik und Hollywood-Cast

Angeführt von Sir Rod Stewart als Meeresschildkröte, unterstützt von Celebrity Thor "The Mountain" Bjornsson, der auftstrebenden Schauspielerin und Sängerin Sarah Catherine Hook, einem Chor bestehend aus Menschen und Meerestieren - die durch Plastikteile verletzt wurden - singt der britische Sänger mit der unverkennbaren Stimme einen Auszug aus "Ocean of Change", einem Song der eigens für die SodaStream Umweltkampagne geschrieben wurde.

"Ocean of Change"



A tear of sorrow

Tears of hope

An ocean of regret

I never meant to hurt you so

It is not over yet





We can still make this right again

We can still save ourselves

Oceans are the springs of life

They're crying S.O.S



Now it is the time for a change it's in our hands Now it is the time for a change it's in our hands





Will piles of trash and poisoned seas

be our legacy?

Our kids deserve much more than that

A world - pollution free





We can still make this right again

We can still save ourselves

Oceans are the springs of life

They're crying S.O.S



Now it is the time for a change it's in our hands Now it is the time for a change it's in our hands



"Unsere Ozeane und alle Lebewesen darin liegen mir persönlich am Herzen. Deshalb unterstütze ich die Kampagne sehr gerne mit meiner Stimme", sagt Rod Stewart: "Wenn es dazu beiträgt das Bewusstsein der Menschen zu schärfen und die simple Umstellung auf Mehrwegflaschen zu bewirken, dann fühle ich mich geehrt, ein Teil dieser Bewegung zu sein." Das Video wurde in Zusammenarbeit mit der Website www.FightPlastic.com gelauncht, auf der SodaStream die Verbraucher ermutigt, sich gegen Einwegplastik stark zu machen.

"Während eine wiederverwendbare SodaStream Flasche Tausende von Einweg-Plastikflaschen ersetzen kann, muss die Welt mehr tun als nur ihre Trinkgewohnheiten zu ändern, um die Gefahr der globalen Umweltverschmutzung zu bekämpfen. Wir alle müssen unser Bestes geben um auf Dinge aus Einwegplastik wie Strohhalme, Becher, Sackerl und Flaschen zu verzichten", sagt Birnbaum. "Wir von SodaStream hoffen, dass diese Kampagne viele dazu anregen wird, einen Beitrag zu leisten. Es

liegt in unseren Händen".

Besuchen Sie www.FightPlastic.com, um Teil der Bewegung zu werden und mehr über das Engagement von Sodastream gegen die Verschmutzung der Umwelt durch Einwegplastik zu erfahren.





Über SodaStream





SodaStream® ist eine Marke der SodaStream Österreich GmbH mit Sitz in Leopoldsdorf, Österreich. Sie gehört zur internationalen SodaStream Gruppe. Neben Österreich vertreibt der NASDAQ-notierte Weltmarktführer seine Produkte in 46 weiteren Ländern: Weltweit sprudeln bereits mehr als acht Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Jährlich werden mit SodaStream 1,5 Milliarden Liter Trinkwasser zuhause aufgesprudelt. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test.

