Welser Weihnachtswelt erstrahlt im neuen Glanz

Die Welser Weihnachtswelt eröffnet feierlich ab 23.11. mit neuer Beleuchtung

Wels (OTS) - Die WelserInnen sind besonders stolz, dass das Christkind auch heuer wieder zur Adventszeit in den Ledererturm einzieht. Pünktlich vor dem Start der Welser Weihnachtswelt wird das „himmlische Wolkenreich des Christkinds“ – der Ledererturm – im neuen Lichtergewand erstrahlen. Aus 6,4 km langen Lichterketten – in Summe aus 38.400 LED-Lichtpunkte erstrahlt das Wahrzeichen der Stadt im neuen Glanz. Neben weiteren Neuheiten in der Beleuchtung, bei den Ausstellern und im Programm warten auf die ca. 800.000 Besucher wieder traditionelle Highlights in der Bergweihnacht am Stadtplatz mit dem größten Christkind der Welt, der Weihnachtszauber im Pollheimerpark mit einer 40m langen Echtschneerampe und der Gösser-Biergarten-Advent mit vielen kulinarischen Highlights. Glitzernd und strahlend zeigt sich Wels, denn es weihnachtet bereits ab 23. November täglich bis 24. Dezember von 11 bis 20 Uhr (am 24.12. bis 14 Uhr).



Die Welser Weihnachtswelt hat sich zu einem ganz besonderen Angebot in der Weihnachtszeit entwickelt und zieht alljährlich um die 800.000 Gäste in ihren Bann. Seit vielen Jahren wird die Welser Weihnachtswelt mit viel Liebe zum Detail gestaltet und Jahr für wird dem Christkind und dessen Besuchern eine magische Weihnachtswelt geboten. So entstand ein einmaliger traditioneller Adventmarkt, der sich größter Beliebtheit erfreut und Besucher aus Nah und Fern anlockt. Vom romantischen Almhüttendorf direkt am Stadtplatz mit dem größten Christkind der Welt und dem hell erleuchteten Ledererturm, bis hin zum Winterzauber im Pollheimerpark samt 40m Schneerampe mit Echtschnee aus dem Skigebiet Gastein werden den Besuchern einmalige Weihnachtserlebnisse geschenkt.

Glänzend & funkelnd

Direkt am wunderschönen Welser Stadtplatz sorgt die Bergweihnacht mit dem acht Meter großen und funkelnden Christkind und stilvolle Lärchenholzhütten für Staunen bei Groß und Klein. Das glitzernde Christkind thront über der Almdorfbühne, die von Chören aus dem ganzen Land bespielt wird. In Summe säumen über eine halbe Million LED-Lichtpunkte und ca. 150.000 Kristalle den weihnachtlichen Pfad durch die Stadt

Viele Handwerks-Aussteller und Kulinarik in der Welser Weihnachtswelt

Weniger Punsch & Glühwein und mehr Handwerkskunst lautet die Devise für die Vergabe der Hütten. Insgesamt haben 42 Aussteller in der Welser Weihnachtswelt geöffnet, daraus 10 aus dem Gastronomiesektor, 5 im Freizeitsektor und 27 im Handwerks- und Handelsbereich. In Summe erwarten die Besucher mehr Qualität und kulinarische Genüsse.

Wirtschaftsfaktor Welser Weihnachtswelt

Die Welser Weihnachtswelt ist nicht nur einer der wichtigsten Imageveranstaltungen der Stadt Wels, sondern ist aus wirtschaftlicher Sicht für die Stadt Wels nicht mehr wegzudenken. Die Wirtschaftskraft des erfolgreichen Weihnachtsmarktes lässt nicht nur die Tourismuskennzahlen erahnen. Starke Frequenzerhöhungen in der Stadt mit bis zu 800.000 Besucher, die während der Weihnachtszeit in den Fußgängerzonen unterwegs sind, durchschnittlich über 50.000 Besuchern am Wochenende, ein Nächtigungsplus in der Hotellerie und einen Medienwert in Millionenhöhe bestätigen das.

Sonntagsöffnungszeiten genehmigt

Die Welser Weihnachtswelt ist durch die wirtschaftlichen Erfolge der letzten Jahre ein Fixpunkt auf dem Weihnachtskalender Oberösterreichs. Auch heuer wurde deshalb wieder die Ausnahmeregel für die imageträchtigste Veranstaltung der Stadt für zeitlich und örtlich begrenzte Sonntagsöffnungszeiten vom Land Oberösterreich genehmigt. Profitieren können selbständige Unternehmen, die ohne Mitarbeiter ihr Geschäft in unmittelbarer Nähe der Welser Weihnachtswelt an den Sonntagen von 14 bis 18 Uhr im Advent öffnen dürfen.

Große Eröffnungsfeier -23.11.

Am 23. November öffnet die Welser Weihnachtswelt für fünf strahlende Wochen. Es sind alle herzlich eingeladen, bei der großen Eröffnungsfeier mit dabei zu sein. Ab 17 Uhr wird der Kasperl die Kinder begeistern, um 18 Uhr werden viele Kindergarten Kinder ihren Auftritt haben und um ca. 18:30 Uhr wird nach der weihnachtlichen Segnung des Marktes die Beleuchtung eingeschaltet und somit die Welser Weihnachtwelt offiziell eröffnet.



Datum: 23.11.2018, 18:00 - 20:00 Uhr

Ort: Wels - Stadtplatz, Österreich

Alle Infos zum Programm & zu den Wochenhighlights www.wels.at/weihnachtswelt

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Rainer Hülsmann, Wels Marketing & Touristik GmbH

Stadtplatz 44, 4600 Wels, Tel.: 07242/67722-13, rainer.huelsmann @ wels.at