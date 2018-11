50 Tage Bewegung!

Verhaltensänderung leicht gemacht

Wien (OTS) - 3.443 Veranstaltungen in 50 Tagen. Österreichs größte Bewegungsoffensive hat die dritte Runde eindrucksvoll absolviert. Seit 2016 läuft diese Initiative jeweils vom 7. September bis 26. Oktober – dem historischen Aktionstag der Sportverbände (erstmals 1971!). Jetzt hat sie laufen gelernt.

Viele starke Kräfte arbeiten zusammen, um die in Österreich lebenden Menschen von den positiven Auswirkungen von regelmäßiger körperlicher Aktivität zu überzeugen: Die drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION, der Fonds Gesundes Österreich sowie der Verband Alpiner Vereine Österreichs (VAVÖ).

In diesem Jahr wurde die Initiative noch durch die Aktionen der Österreichischen Bundes-Sportorganisation in Kooperation mit den Österreichischen Lotterien (#BeActive Schnupperwoche) und der EU-Initiative European Week of Sports (23.-30.9.) verstärkt. Die Entwicklung der Veranstaltungszahlen der letzten drei Jahre 743 – 1.212 – 3.443 unterstreicht die tolle Unterstützung.

Im Mittelpunkt aller Aktionen und Veranstaltungen standen der Spaß und die Freude an der Bewegung. Denn nur wenn die Menschen Spaß und Freude an einer Sache haben, wird es ihnen auch leicht fallen, sie in ihren Alltag zu integrieren.

Die Österreichischen Empfehlungen für gesundheitsorientierte Bewegung und Sport sprechen von mindestens 60 Minuten pro Tag im Kindesalter und zumindest 150 Minuten in der Woche für Erwachsene. Die Sportvereine der drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION bieten Woche für Woche tausende Sportangebote in ganz Österreich an. An die 10.000 qualitätsgesicherte Bewegungsangebote finden Sie unter www.fitsportaustria.at.

„Bewegung ist Leben, ohne Bewegung findet Leben nicht statt.“ Diese Aussage wird einerseits dem griechischen Gelehrten Aristoteles zugeschrieben, andererseits Moshe Feldenkrais, dem Entwickler der Feldenkrais Methode zur körperlichen Betätigung und Entspannung. Sie hat immer noch Gültigkeit. Heute mehr denn je!

