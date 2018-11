Bürgermeister Ludwig präsentiert Wiener Christkindl 2018

Wien (OTS/RK) - Bürgermeister Michael Ludwig hat schon heute, Donnerstag, 15. November 2018 das Christkind getroffen – und zwar in der Volkshalle des Wiener Rathauses: Die 28-jährige Stephanie, Studentin der medizinischen Uni Wien schlüpft zum zweiten Mal in die Rolle des Christkindes und sie freut sich: „Als Wiener Christkindl kann ich Menschen glücklich machen und ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern“. Bürgermeister Michael Ludwig: „Mit Stephanie haben wir das perfekte Christkind gefunden. Ihr sieht man die Freude an Weihnachten an und sie gibt diese weiter“.

Die Aufgaben des Christkinds: Stephanie wird an den vier Adventsonntagen von 16 bis 19 Uhr die Volkshalle im Rathaus besuchen, wo Kinder basteln und backen können. Das Christkind wird Geschichten vorlesen und Briefchen ans Christkind entgegennehmen. Und natürlich wird Stephanie den Weihnachtstraum besuchen.

