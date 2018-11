AVISO 17.11.: Bürgermeister Ludwig illuminiert Wiener Weihnachtsbaum

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, 17. November, beginnt um 17.30 Uhr offiziell die Vorweihnachtszeit in der Stadt. Dann werden Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, Wirtschaftskammer-Wien-Präsident Walter Ruck sowie der Bürgermeister von Metnitz, Anton Engl-Wurzer die feierliche Illuminierung des Weihnachtsbaums am Rathausplatz vornehmen.

Das Einschalten der Baumbeleuchtung wird von der Schützenkapelle Metnitz (Kärnten) und der Gardemusik Wien begleitet.

Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz hat eine lange Tradition. Seit 1959 schenken die Bundesländer und Südtirol den Wienerinnen und Wienern einen Baum für die Weihnachtszeit. Dieses Jahr kommt die Fichte aus einem Wald in der 2.000-EinwohnerInnen-Gemeinde Metnitz in Oberkärnten.

Der Wiener Weihnachtsbaum Baum wurde vergangene Woche von Kärntener FörsterInnen gefällt und per Sondertransport nach Wien gebracht. Am vergangenen Dienstag wurde die 28 Meter hohe und 150 Jahre alte Fichte am Rathausplatz aufgestellt und von MitarbeiterInnen der Wiener Stadtgärten und der MA 34 für die feierliche Illuminierung am Samstag vorbereitet. Der Baum wurde mit 2.000 LED-Lichtern mit 2.500 Meter Verkabelung geschmückt.

Service: Die Rathauskorrespondenz hat über den Transport und das Aufstellen des Baumes am 3.11. und 6.11. sowie über die Vorbereitungen für die Illuminierung des Baumes inklusive Bilder am 7.11. berichtet.

Datum: 17.11.2018, 17:30 - 18:30 Uhr



Ort:

Rathausplatz Wien

1010 Wien



