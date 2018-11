Makeblock gibt Bildungspartnerschaft mit den Aufbewahrungslöungen von Gratnells bekannt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Makeblock, der führende Anbieter von STEAM-Lernlösungen, gibt seine Zusammenarbeit mit Gratnells, dem weltbekannten Aufbewahrungssystem fürs Klassenzimmer, bekannt, um eine hochmoderne STEAM-Lernlösungen für den chinesischen Bildungsmarkt bereitzustellen. Makeblock wird mit Gratnells zusammenarbeiten, um praktische und moderne STEAM-Klassenzimmer-Management-Systeme bereitzustellen. Dadurch sollen spannende Lösungen fürs Klassenzimmer zur Motivation der Studenten geschaffen, ein kontrollierter Zugang zu Ressourcen bereitgestellt und die Kreativität gefördert werden.

Makeblock, bestehend aus STEAM-Lernroboter-Kits und Lehrplanressourcen, bietet die umfassendsten Hardware-, Software-, Content-Lösungen, grafische Programme und einen erstklassigen Roboterwettbewerb. Das Angebot ist auf die STEAM-Lern- und Unterhaltungsmärkte für Schulen, Bildungsinstitutionen und Familien ausgerichtet und hat zum Ziel, eine umfassende Integration von Technologie und Bildung zu erreichen.

"Unsere Partnerschaft mit Gratnells ist eine echte Win-Win-Situation, da sie von Bildungsexperten überall auf der Welt enthusiastisch aufgenommen wurde", sagt Jasen Wang, Gründer und CEO von Makeblock. "Wir versuchen immer, mit gleichgesinnten Unternehmen wie Gratnells eine Partnerschaft anzustreben, dessen primäres Ziel die Verbesserung der Bildung von Kindern ist."

Makeblock ist ein multinationales Unternehmen mit über 500 Mitarbeitenden und Tochterunternehmen in den USA, den Niederlanden, Japan und Hongkong. Es hat mit über 1.600 globalen Vertriebskanalpartnern zusammengearbeitet und Geschäftsbeziehungen in über 140 Ländern aufgebaut. Es verfügt über Engagements mit Microsoft und strategischen Partnern wie der japanischen SoftBank C&S. Über 20.000 Schulen weltweit haben von der STEAM-Lösung von Makeblock profitiert.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Makeblock, da wir unsere Tätigkeit auf sämtliche Bildungsbereiche ausweiten wollen", sagt Spencer Randon, Commercial Director von Gratnells. "Durch das Einfügen von Makeblock in eine Schale von Gratnells wird die Nutzung und Aufbewahrung von Makeblock effizienter, wodurch die Lehrpersonen mehr Zeit dafür aufwenden können, was wirklich wichtig ist, nämlich das Lehren. Das Ziel dabei ist die Verbesserung der Lernergebnisse."

In den vergangenen 40 Jahren hat Gratnells mit international führenden Herstellern von Schulmobiliar zusammengearbeitet, welche Möbelmodelle mit dem Schalenaufbewahrungssystem produzieren und vertreiben. Die Schalen von Gratnells haben sich als sehr beliebt erwiesen und sind heute in fast jedem Klassenzimmer vorhanden.

Die international preisgekrönten, BSI-getesteten Schalen von Gratnells sind für eine intensive Nutzung in Schulen konzipiert. Die Schalen sind in 12 Farben und vier verschiedenen Höhen erhältlich (F1 flache Schale 7,6 cm, F2 tiefe Schale 15,2 cm, F25 extra tiefe Schale 23 cm und F3 Jumbo-Schale 30,5 cm), wodurch die Lehrpersonen die Aufbewahrungsschale auswählen können, die am besten zu ihren Bedürfnissen passt. Obwohl die Schalen von Gratnells auf Langlebigkeit ausgerichtet sind, sind sie alle vollständig recycelbar.

Für weitere Informationen loggen Sie sich bitte ein unter www.makeblock.com und www.gratnells.com.

Informationen zu Makeblock

Makeblock Co., Ltd, gegründet 2013, ist ein führender Anbieter von STEAM-Lernlösungen. Das Unternehmen engagiert sich dafür, den Menschen dabei zu helfen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen und im Bildungsbereich einen Schritt weiter zu gehen. Makeblock bietet benutzerfreundliche, programmierbare Robot-Kits, eine elektronische Baustein-Plattform, eine Robotikbauplattform, Kurse und grafische Programmier-Apps, welche Kinder von heute dazu inspirieren, ihr Potenzial freizusetzen. Durch die Entwicklung dieser Hardware- und Software-Produkte und Betriebsereignisse senkt Makeblock die Schwelle für den Gestaltungsbereich erheblich, damit alle ihre Ideen umsetzen und selbst etwas erschaffen können.

Informationen zu Gratnells

Gratnells ist weltweit führend im Bereich Aufbewahrungslösungen für Schulen und gestaltet, entwickelt und fertigt preisgekrönte Aufbewahrungssysteme für den Bildungsmarkt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Aufbewahrungssysteme für Schulen und arbeitet mit strategischen Partnern von den führenden Möbelherstellern bis zu Anbietern von innovativen STEM-Kits zusammen. Die Schalen von Gratnells haben sich zum kultigen Aufbewahrungssystem erster Wahl gemausert und wurden von Schulen und Anlagenlieferanten in über 65 Ländern übernommen. Gratnells hat ebenfalls sein primäres und sekundäres Gestelle- und Wagensortiment auf Kindertagesstätten und Frühförderstellen ausgedehnt und ist zu einem der führenden Lieferanten von Spitälern und Gesundheitsdienstleistern geworden.

