Oö. Volksblatt: "Gewinner" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 15. November 2018

Linz (OTS) - Es mag den einen oder anderen Motschgerer geben, der einen kleinen „Wermutsgeruch“ in der Vereinbarung zwischen JKU und Bundesministerium wahrnimmt, immerhin hätte man in Oberösterreich gerne 60 gehabt und „nur 55“ zusätzliche Millionen Euro bekommen — das Glas ist nun also nicht randvoll, sondern ein kleiner Schluck fehlt. Trotzdem: Mit den zusätzlichen Millionen kann der Universitätsstandort Linz gut leben und rechnet man die (schon zuvor fixierten) Beträge zum Aufbau der Medizin Fakultät hinzu, ist Linz sogar der Gewinner der Wissenschaftsinitiative des Bundes. Der Ausbau der JKU in den kommenden Jahren wird der ganzen Region neue Perspektiven geben. Einerseits als die Kaderschmiede für die Techniker und Fachkräfte, die im Industriebundesland Nr. 1 dringend gebraucht werden. Andererseits aber auch als die Innovations- und Technologiedrehscheibe, auf der in die Zukunft geforscht wird. Es ist ein gutes Zeichen, dass allen Entscheidungsträgern in OÖ diese Wichtigkeit der JKU über alle Parteigrenzen hinweg klar ist. Deshalb haben alle beim Tauziehen um die Mittelverteilung in die gleiche Richtung gezogen ... und können nun durchaus auch stolz darauf sein.

