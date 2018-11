Bitsane debütiert als erste Börse USDT

EUR-Paar

Dublin (ots/PRNewswire) -

Bitsane hat zum 13. November angekündigt, dass es Tether (USDT) auf seinen Plattformen gepaart mit den folgenden Währungen notieren wird: EUR, BTC, ETH, LTC, XRP, DASH, BCH, DOGE, ETC, REP.

Tether (USDT) ist die erste sogenannte "Stablecoin", die 2014 an den Start ging. Die Entwickler wollten einen "digitalen Dollar" schaffen, der im Verhältnis 1:1 durch den echten US-Dollar abgesichert ist. In den zurückliegenden zwei Jahren haben zahlreiche Handelsplätze Tether (USDT) als Alternative zu Rechengeld notiert, aber nur wenige bieten die Paarung USD/USDT an. Jetzt bietet Bitsane zum ersten Mal überhaupt die Option des Handels von EUR zu USDT an.

Bitsane ist eine europäische Krypto-zu-Krypto- und Krypto-zu-Rechengeld-Börse, die im November 2016 Premiere feierte. Heute zählt die Plattform 240.000 Nutzer mit 25.000 Transaktionen pro Tag und einem Handelsvolumen von über 6 Mio. $.

'Wir wollen für unsere Nutzer die absolut besten Handelskonditionen herstellen. Der Kundenservice hat bei uns oberste Priorität, daher freuen wir uns ganz besonders, die Notierung von Tether auf unserer Plattform zu melden.' - Bitsane Team

Rückfragen & Kontakt:

Aidas Rupsys

+353-768-886-722

administration @ bitsane.com