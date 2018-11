„Designing Change: Mobility“ - Design für umweltfreundliche Mobilität

Ausstellungsprojekt von BNMT und MAK bei der Konferenz „Wachstum im Wandel“

Wien (OTS) - „Nachhaltigkeit braucht neue Perspektiven und Lösungen. Im Bereich der umweltfreundlichen Mobilität haben wir mit Designern zusammengearbeitet, die uns aus ihren Blickwinkeln neue Ansätze in der Mobilität zeigen. Unser Kooperationsprojekt mit dem Museum für angewandte Kunst soll zum Um- und Andersdenken sowie zum Tun im Bereich Nachhaltige Mobilität inspirieren,“ so Bundesministerin Elisabeth Köstinger. Bei der Konferenz Wachstum im Wandel“ zeigt das Designstudio EOOS mit der Installation “SOV-Social Vehicle” die selbstinitiierte Zukunftsstudie eines Elektrofahrzeugs in Entwicklung. „Wir benötigen eine neue Qualität der Zusammenarbeit zwischen Forschung, Unternehmen und der neuen Designavantgarde zum Thema Nachhaltigkeit. Die Kooperation zwischen BMNT, MAK und dem Designteam EOOS ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung,“ erklärt Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor des MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst.

Die Ausstellung „Designing Change: Mobility“ ist eine Kooperation von Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) und MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst. „Das Projekt SOV-Social Vehicle bietet eine alternative Mobilitätslösung mit den Mitteln von Social Design: Open Source Design, Co-Design, Lokale Fertigung, modulares Design und Upgradefähigkeit sowie Ressourcenschonung durch Ultraleichtbau,“ so Dr. Harald Gründl, Managing Partner der Designagentur EOOS.

Die internationale Konferenz „Wachstum im Wandel“ findet am 14. und 15. November 2018 unter dem Titel „Europe’s Transformation: Where People Matter“ im Austria Center Vienna mit 700 internationalen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen statt.

