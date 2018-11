Plakolm und Sieber: Kinder und Jugendliche durch Stärkung der Medienkompetenz vor Internetgefahren schützen

ÖVP-Jugendsprecherin warnt vor Cyber-Mobbing, Belästigung, Gewaltverherrlichung und Pornographie – Antrag sieht außerschulische Initiativen vor

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Jugendthemen sind der Schwerpunkt in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Familie und Jugend. Als Zeichen dafür, „wie wichtig uns diese Themen sind und dass wir die Jugend zu Wort kommen lassen wollen“, hat ÖVP-Familiensprecher Abg. Norbert Sieber den Vorsitz in der Familienausschusssitzung für die entsprechenden Tagesordnungspunkte an seine junge Abgeordnetenkollegin, ÖVP-Jugendsprecherin Claudia Plakolm übergeben. „Ich habe das mit den anderen Fraktionen so besprochen und möchte damit ein Zeichen für die Jugend setzen“, so Sieber am Rande der Sitzung.

Claudia Plakolm möchte Kinder und Jugendliche vor den Gefahren des Internet schützen und weiß sich damit eines Sinnes mit Norbert Sieber. „Besonders hervorheben möchte ich einen Antrag, der außerschulische Initiativen vorsieht, um Kinder und Jugendliche noch besser vor den Schattenseiten digitaler Medien zu schützen“, sagt Plakolm und führt weiter aus: „Die Internetnutzung ist den heute Geborenen in die Wiege gelegt. Schon im Volksschulalter hat die große Mehrheit uneingeschränkten Zugang. Sie wachsen ganz selbstverständlich damit auf – was aber nicht automatisch bedeutet, dass auch alle einen gesunden Umgang damit pflegen.“

Plakolm: „Neben dem nicht zu unterschätzenden Suchtpotential lauern Gefahren wie Cyber-Mobbing, Belästigung, Gewaltverherrlichung oder Pornographie. Kinder und Jugendliche genauso wie ihr erwachsenes Umfeld brauchen Anleitungen und Strategien an die Hand, um diese Gefahren erkennen und ihnen vorbeugen zu können.“ Der von einer großen Mehrheit (ohne die Stimme der Neos) unterstützte Antrag sieht die Erarbeitung vorbeugender Schutzbestimmungen genauso wie die Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen im außerschulischen Kontext vor.

„Der Schlüssel liegt meines Erachtens in der Stärkung der Medienkompetenz. Die Neuausrichtung der Österreichischen Jugendstrategie bildet genau das ab, indem ein viertes Handlungsfeld ‚Medien und Information‘ die bisherigen Schwerpunkte (Bildung und Beschäftigung, Beteiligung und Engagement, Lebensqualität und Miteinander) ergänzt“, erklärt Plakolm. Microsoft-Gründer Bill Gates sagte einst: „Das Internet ist wie eine Welle: entweder man lernt auf ihr zu schwimmen, oder man geht unter“. „In diesem Sinne wollen wir mehr Schwimmtrainer/innen ausbilden und mehr Schwimmkurse anbieten“, Plakolm abschließend.

