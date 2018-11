SPÖ-Novak: Döbling braucht keine Hetze

Die FPÖ schießt einmal mehr weit über das Ziel hinaus

Wien (OTS/SPW-K) - „Die FPÖ ist mit der heutigen Aussendung weit über das Ziel hinausgeschossen. Diese blaue Hetze ist unerträglich“, verurteilt SPÖ-Landesparteisekretärin und -Gemeinderätin Barbara Novak, Vorsitzende der SPÖ Döbling, die Statements von FP-Eischer/Resch. „Damit schließt die FPÖ nahtlos an das gestern veröffentlichte, menschenverachtende Video zur E-Card an. Diese Hetze brauchen wir auch in Döbling nicht.“

Angesichts der fremdenfeindlichen Polemik sei es müßig, die FPÖ noch darauf hinzuweisen, dass das Zusammenleben in Döbling ausgezeichnet funktioniere, so Novak weiter. „Wir haben 93 Gemeindebauten im Bezirk. Dort leben rund 30.000 Menschen mit unterschiedlichem Einkommen, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Lebensrealitäten. Aber ganz egal, woher sie kommen: Wenn sich alle an die Spielregeln halten, ist ein friedliches Zusammenleben garantiert.“

„Soziale Durchmischung ist ein Grundprinzip der Sozialdemokratie“, erklärt die Landesparteisekretärin. „Wir wollen keine Segregation, sondern leistbaren Wohnraum in jedem Bezirk. Die SPÖ steht für den sozialen Zusammenhalt und ein gerechtes Miteinander, die FPÖ für Spaltung und Hetze. Ich hoffe, dass solche Statements Konsequenzen haben“, so Novak abschließend.





