NEOS zu Nehammer: Bekenntnis zu internationalen Lösungen immer wichtiger als Mitgliedschaft in einer Parteifamilie

Donig: „Kurz und Strache dafür verantwortlich, Lösungskompetenz in Europa kleiner zu machen“

Wien (OTS) - In der Frage des Beitritts zum UN-Migrationspakt bleiben NEOS bei ihrer konsequenten und lösungsorientierten Haltung. Gerade von der türkisen ÖVP, die sich hier trotz offensichtlich massiver interner Bedenken der nationalen Linie der FPÖ ausliefert, brauche es daher „sicher keine scheinheiligen Zurufe.“ „Das Bekenntnis, dass internationale Herausforderungen nur gemeinsam mit anderen Staaten bewältig werden können, ist immer wichtiger als die Mitgliedschaft in einer Parteifamilie“, reagiert NEOS-Generalsekretär Nick Donig auf eine Aussendung der Volkspartei. NEOS fänden die Ankündigung der tschechischen Regierung, dem Pakt nicht beizutreten, "ebenso falsch, bedauerlich und kontraproduktiv“ wie jene von Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache.

„Es ist sehr bedauerlich, dass die innenpolitische Taktik der rechtsnationalen Regierung, auf einen negativen Domino-Effekt abzielt. Kurz und Strache sind damit verantwortlich dafür, dass die Lösungskompetenz in Europa bei der zentralen Frage der Migration kleiner wird“, so Donig, der nochmals an die besondere Verantwortung der heimischen Regierung im Rahmen des EU Ratsvorsitzes und mit Blick auf Österreich als UN-Sitz Land erinnert.

Weiter keine klaren Worte der ÖVP Richtung Orban

Während NEOS in der liberalen Parteienfamilie sehr deutliche Worte finden, wenn es darum geht, die Verletzung gemeinsamer Werte anzusprechen, „vermisse ich seitens der ÖVP-Spitze weiterhin ähnliche Klarheit gegenüber dem ungarischen Premierminister Viktor Orban. Hier ducken sich vom ÖVP-Parteichef Kurz abwärts so ziemlich alle weg“, kritisiert Donig.



