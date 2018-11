„Pflanzenwelt der österreichischen Alpen“ – zweite, erweiterte Auflage ab sofort erhältlich

Wien (OTS) -

Das Autoren-Team des Naturhistorischen Museums (NHM) Wien veröffentlicht ein kompaktes Nachschlagewerk zu den am häufigsten vorkommenden Pflanzen im österreichischen Alpenraum.

Bedingt durch die Vielfalt der Landschaftsformen, unterschiedliche Böden und Witterungsbedingungen ist die Pflanzenwelt Österreichs sehr artenreich. Mit der soeben erschienen zweiten, erweiterten Auflage der „Pflanzenwelt der österreichischen Alpen“ präsentieren Ernst Vitek (ehemaliger Direktor der Botanischen Abteilung des Naturhistorischen Museums) und sein Autorenteam ein kompaktes Nachschlagewerk zu den Pflanzen in einer der wichtigsten Landschaften Österreichs. Das übersichtliche Bestimmungsbuch knüpft an die erste Auflage, die 2007 erschienen ist, an. Es ergänzt das 2017 ebenfalls in der zweiten, veränderten Auflage erschiene Buch über „Wiens Pflanzenwelt“.

Beide Bücher haben denselben Aufbau und dienen Naturinteressierten als Werkzeug um die Flora Österreichs besser kennen zu lernen. Die Arten sind zur schnelleren Auffindbarkeit nach Blütenfarben angeordnet, wobei ähnliche Arten zum besseren Vergleich direkt nebeneinandergestellt wurden. Durch die kompakte Form (198×128 mm) mit robustem Hardcover-Einband eignen sie sich als Begleiter bei Wanderungen und Spaziergängen. Damit die Bücher handlich bleiben, haben sich die Autoren auf die häufigsten Arten konzentriert und stellen diese in kompakter Form mit vereinfachten Verbreitungskarten und hervorragendem Bildmaterial vor. In einer kurzen Beschreibung wird auf die Wuchsform, das Erscheinungsbild und den Lebensraum eingegangen.

Für Naturfreunde und Blumenliebhaber sind die beiden Bücher aus dem Verlag des Naturhistorischen Museum Wien eine unverzichtbare Ergänzung ihrer Bibliothek – ideal auch als Weihnachtsgeschenk!

Die Pflanzenwelt der österreichischen Alpen

2. überarbeitete Auflage (Bestellnr. 20388)

ISBN 978-3-903096-25-7, 2018, 352 pp., € 26,40

Wiens Pflanzenwelt

2. überarbeitete Auflage (Bestellnr. 20384)

ISBN 978-3-903096-19-6, 2017, 384 pp., € 26,40

Weihnachtsangebot:

Beide Bücher zum Vorzugspreis von € 50,- (Angebot gültig bis 20.12.2018 bei Direktbestellungen durch Privatpersonen; bei Bestellung Kennwort „PFLANZENWELT-KOMBI“ angeben; nicht mit anderen Rabatten oder Aktionen kombinierbar; zuzüglich Versand).

Das gesamte Buchsortiment des NHM Wien-Verlages finden Sie unter diesem Link:

http://www.nhm-wien.ac.at/verlag/populaerwissenschaftliche_publikationen/sachbuch

Bestellungen sind per E-Mail (verlag @ nhm-wien.ac.at), Telefon (01-52177-542), Fax (01-52177-459) oder Brief (Verlag, Naturhistorisches Museum Wien, Burgring 7, 1010 Wien) möglich.

Pressematerial zum Download: www.nhm-wien.ac.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Irina Kubadinow

Leitung Kommunikation & Medien,

Pressesprecherin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 410

Mobil: 0664 415 28 55

irina.kubadinow @ nhm-wien.ac.at



Mag. Verena Randolf

Kommunikation & Medien

Pressereferentin

Tel.: ++ 43 (1) 521 77 DW 411

Mobil: 0664 621 61 40

verena.randolf @ nhm-wien.ac.at