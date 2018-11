Einladung zum Symposium „Aufsicht in Österreich“

Wien (OTS) - Was bedeutet better regulation/gute Aufsicht und wo stehen wir in Österreich? Ist die Aufsicht hierzulande überreguliert? Und wenn es die Möglichkeit gäbe, die Aufsicht für Unternehmen und Abschlussprüfer in Österreich völlig neu aufzusetzen, wie sollte sie dann geregelt sein?

Dazu diskutieren am 20. November 2018, ab 18.30 Uhr u.a.

Mag. Klaus Kumpfmüller, Vorstand der Finanzmarktaufsicht (FMA)

Mag. Martin Santer, Vorstand der Abschlussprüferaufsichtsbehörde (APAB)

Dr. Rudolf Jettmar, Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR)



Die Keynote hält Finanzstaatssekretär MMag. DDr. Hubert Fuchs.

Datum: 20.11.2018, 18:30 Uhr

Ort: Radisson Blu Park Royal Palace Hotel

Schlossallee 8, 1140 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Beatrix Exinger, Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer/Leitung Presse

Tel. 01/811 73-312

exinger @ ksw.or.at