VP-Korosec ad Grippezeit: Gangbetten sind einer Stadt wie Wien unwürdig

Gangbetten sind keine Frage des Schicksals, sondern des Managements – Angekündigte Maßnahmen des KAV stehen während Grippezeit auf dem Prüfstand

Wien (OTS) - Der KAV hat am Anfang des Jahres bei einem runden Tisch eine Reihe an Maßnahmen bekannt gegeben, damit die Zahl der Gangbetten reduziert wird. Diese Maßnahmen stehen bei der kommenden Grippewelle unter einem Härtetest. „Der runde Tisch zu der Gangbettenproblematik war ein guter Schritt und hat gezeigt, dass durch den Druck der Opposition endlich die Sensibilität für dieses Thema geschaffen wurde“, so ÖVP Wien Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec.

Erst im Jänner 2018 berichtete der Stadtrechnungshof über zahlreiche Managementfehler beim Thema Gangbetten in den Wiener Spitälern. Demnach haben die bis dahin gesetzten Maßnahmen nicht ausgereicht, um dem Problem Herr zu werden. Erst vor zwei Monaten sind neue Bilder zu Gangbetten in Wiener KAV-Spitälern aufgetaucht. Deshalb besteht auch ein gewisser Zweifel, ob die Bemühungen, systematisch gegen Gangbetten vorzugehen, greifen. Auch beim noch nicht eröffneten KH Nord droht in den konservativen Fächern eine Unterversorgung, weshalb mit Eröffnung dieses Spitals weitere Probleme zu befürchten sind.

„Wir achten sehr genau darauf, wie sich die angekündigten Maßnahmen dieses Jahr auswirken. Gangbetten sind keine Frage des Schicksals, sondern können über ein gutes Management in den Griff bekommen werden. Klar ist, dass jedes Gangbett eines zu viel ist und diese deshalb mit allen Mitteln beseitigt werden müssen. Gangbetten sind einer Stadt wie Wien unwürdig“, so Ingrid Korosec abschließend.

