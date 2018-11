AK Preismonitor: Nur der Preis ist nicht gleich!

Gleiches Produkt, gleicher Hersteller: In Wien kosten Drogeriewaren nach wie vor mehr als in München

Wien (OTS) - Teures Pflaster Wien: Ein und dieselben Drogerieprodukte sind in Wien im Schnitt um knapp 40 Prozent teurer als in München. Das zeigt ein aktueller AK Preismonitor bei 131 identen Drogerieprodukten in insgesamt 15 Super- und Drogeriemärkten in Wien und München.

Ein Einkaufskorb mit 131 identen Drogeriewaren kostet in München durchschnittlich 445,29 Euro, in Wien 618,38 Euro. Fast alle verglichenen Waren (124 der 131) sind in Wien im Schnitt teurer als in München. Bloß sieben Produkte sind in Wien günstiger.

Gleiches Produkt, gleicher Hersteller mit deftigen Preisunterschieden zwischen Wien und München – sechs Beispiele:

Produkt1)/Hersteller Wien2) München2) Differenz3) Rundumschutz/Corega Tabs (136 Stück) 8,80 3,11 183 % Creme soft Seife/Nivea (100 g) 1,48 0,54 173 % Sensitive Strips/Hansaplast (20 Stück)5,24 2,06 154 % Hygiene Plus Seife/Palmolive (300 ml) 2,41 1,05 130 % Roll-on/CD (50 ml) 3,19 1,42 126 % Everfresh Make up/Maybelline (30 ml) 11,48 5,37 114 %

1) exakter Produktname unter wien.arbeiterkammer.at; 2) Durchschnittspreise in Euro; 3) gerundet;

Teurere Supermärkte: In Wien verlangen die Supermärkte für Drogeriewaren um durchschnittlich rund 18 Prozent mehr als die Drogeriemärkte. In München kosten die Drogeriewaren in Supermärkten im Schnitt um rund acht Prozent mehr als in Drogeriemärkten.

Zum Preismonitor: Die AK hat Anfang Oktober die Preise von 131 identen Reinigungs-, Körperpflege-, Hygieneartikel und Babynahrung erhoben. Aktionspreise wurden berücksichtigt, sofern sie für alle KonsumentInnen gelten und nicht an Bedingungen wie Mindestabnahmemengen oder Kundenkarten gebunden sind. Erhoben wurde in vier Super-märkten in Wien (Billa, Merkur, Spar, Eurospar) und in fünf in München (Edeka, Rewe, Kaufland, Real, Hit) sowie in drei Drogeriemärkten in Wien (dm, Bipa, Müller) und in München (dm, Müller, Rossmann). Die Umsatzsteuer beträgt bei uns 20, in Deutschland 19 Prozent.

SERVICE: Den AK Preismonitor „Idente Drogeriewaren Wien-München/Oktober 2018“ gibt’s unter wien.arbeiterkammer.at

