EANS-News: Flughafen Wien AG / Flughafen-Wien-Gruppe legt stark zu: Mehr Passagiere und deutliche Ergebnisverbesserung in Q1-3/2018 – Über 10% mehr Passagiere in 2018 erwartet

.) UMSATZ steigt auf EUR 596,3 Mio. (+4,9%), EBITDA steigt auf EUR 284,1 Mio. (+6,6%), EBIT verbessert sich auf EUR 190,4 Mio. (+14,3%)

.) NETTOERGEBNIS*) steigt deutlich auf EUR 133,0 Mio. (+16,5%)

.) Verkehrsentwicklung im Q1-3/2018: +8,7% Passagiere in Flughafen-Wien-Gruppe, +7,3% am Standort Wien

.) Oktober 2018 mit starkem Passagierwachstum: +15,9% Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe und +18,2% am Standort Wien

.) Verbesserte Verkehrsprognose für 2018: Über 10% Passagierwachstum in der Flughafen Wien-Gruppe und am Standort Wien

*) Periodenergebnis vor nicht beherrschenden Anteilen

"Der Flughafen Wien wächst rasant: Verkehr und Umsatz steigen deutlich an, das Periodenergebnis legte um 16,5% zu und die Nettoverschuldung konnte weiter reduziert werden - dank dem starken Passagierwachstum, der hohen Produktivität und einem konsequenten Kostenmanagement. Das neue Gesundheitszentrum am Airport ist bereits eröffnet, ein neues Pharma Handling Center startet noch heuer, die Arbeiten am Office Park 4 und die Planungen für ein drittes Hotel am Standort schreiten voran. Der Standort prosperiert und davon profitieren Wirtschaft, Tourismus, Beschäftigte und die gesamte Ostregion. Langfristig brauchen wir mehr Kapazität am Boden.", erläutert Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

"Die Passagier- und Verkehrsentwicklung liegt heuer über allen Erwartungen und daher verbessern wir die Passagierprognose für das Gesamtjahr 2018. Wir erwarten um 10% mehr Reisende als im Vorjahr, die 27 Mio.-Schwelle in Wien ist damit in Reichweite. 2018 wird auf jeden Fall einen neuen Passagierrekord bringen. Das starke Low-Cost-Wachstum, vor allem durch Laudamotion, Wizz Air und Level, die gute Entwicklung bei Austrian Airlines und die neuen Langstreckenverbindungen sind dafür die wesentlichen Treiber. Der Wachstumstrend wird sich auch 2019 fortsetzen. Mit neuen Langstreckenzielen von Air Canada, ANA und Austrian Airlines stehen schon wichtige Highlights fest.", erläutert Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Gute Verkehrsentwicklung im Q1-3/2018: +8,7% Passagiere in Flughafen-Wien-Gruppe

Die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive der Auslandsbeteiligungen Malta Airport und Flughafen Kosice verzeichnete mit insgesamt 25,8 Mio. Passagieren von Jänner bis September 2018 einen Passagierzuwachs von 8,7% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Am Standort Wien stieg die Zahl der Passagiere von Jänner bis September 2018 um 7,3% auf 20.050.262 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm dabei in den ersten drei Quartalen 2018 um 9,1%, die Anzahl der Transferpassagiere um 2,8% zu. Die Zahl der Flugbewegungen stieg von Jänner bis September 2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,8% auf 178.393 Starts und Landungen an. Die durchschnittliche Auslastung (Sitzladefaktor) nahm von 75,0% auf 76,7% im den ersten neun Monaten 2018 deutlich zu. Das Frachtaufkommen stieg im selben Zeitraum um 2,8% auf 218.244 Tonnen (Luftfracht und Trucking).

Gute Verkehrs- und Geschäftsentwicklung an den Flughäfen Malta und Kosice

Auch die Auslandsbeteiligungen Malta und Kosice entwickeln sich sehr gut: Der Flughafen Malta verzeichnete im Q1-3/2018 ein starkes Plus von 14,2% auf 5.292.481 Passagiere. Der Flughafen Kosice konnte im gleichen Zeitraum ein deutliches Passagierplus von 12,1% auf 446.593 Reisende vermelden.

Umsatzplus in Q1-3/2018 von 4,9% auf EUR 596,3 Mio. - Deutliche Verbesserungen bei den Finanzkennzahlen

Im Q1-3/2018 sind die Umsatzerlöse der Flughafen-Wien-Gruppe um 4,9% auf EUR 596,3 Mio. gestiegen und das EBITDA hat sich um 6,6% auf EUR 284,1 Mio. verbessert. Das EBIT verbesserte sich um 14,3% auf EUR 190,4 Mio. und das Nettoergebnis stieg im Q1-3/2018 um 16,5% auf EUR 133,0 Mio. Die Nettoverschuldung konnte weiter auf EUR 118,0 Mio. reduziert werden. Der Free-Cashflow lag bei EUR 117,5 Mio. (Q1-3/2017: EUR 115,5 Mio.).

Umsatz und Ergebnisentwicklung in den Segmenten

Die Umsätze des Segments Airport stiegen im Q1-3/2018 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,6% auf EUR 293,2 Mio. Das Segment-EBIT verbesserte sich auf EUR 91,6 Mio. (Q1-3/2017: EUR 69,4 Mio.). Das Segment Handling & Sicherheitsdienstleistungen verzeichnete einen Anstieg der Umsatzerlöse um 2,4% auf EUR 122,8 Mio. Das Segment-EBIT reduzierte sich auf EUR 6,1 Mio. (Q1-3/2017:

EUR 12,4 Mio.). Darin sind auch die Sicherheitsdienstleistungen der VIAS, die Abfertigungsdienstleistungen der Vienna Aircraft Handling (VAH) und der Vienna Passenger Handling Services (VPHS) sowie die Leistungen der GetService Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. enthalten. Im Segment Retail & Properties legten die Umsätze in den ersten neun Monaten 2018 um 3,3% auf EUR 97,2 Mio. zu. Das Segment-EBIT legte auf EUR 51,0 Mio. (Q1-3/2017: EUR 46,4 Mio.) zu. Die Umsätze des Segments Malta stiegen um 12,2% auf EUR 70,8 Mio. Das Segment-EBIT verbesserte sich auf EUR 36,6 Mio. (Q1-3/2017: EUR 31,7 Mio.). Die Umsätze der Sonstigen Segmente lagen im Q1-3/2018 bei EUR 12,3 Mio. (Q1-3/2017: EUR 11,0 Mio.). Das Segment-EBIT betrug EUR 5,1 Mio. (Q1-3/2017: EUR 6,6 Mio.).

Investitionen

In den ersten neun Monaten 2018 wurden in Summe EUR 112,7 Mio. investiert. Die größten Investitionen betreffen das Projekt 3. Piste in Höhe von EUR 56,8 Mio., sowie die Terminalentwicklungsprojekte in Höhe von EUR 7,7 Mio. und den Office Park 4 mit EUR 4,8 Mio. Am Flughafen Malta wurden EUR 5,3 Mio. u.a. in Terminalumbauten und Flugverkehrsflächen investiert.

Flughafen hebt Passagierprognose für 2018 an

Aufgrund der bisher sehr guten Verkehrsentwicklung geht die Flughafen Wien AG von einem deutlich stärkeren Passagierwachstum im Gesamtjahr 2018 aus: Die Passagierprognose für die Gruppe und den Standort Flughafen Wien wird auf jeweils über 10% angehoben. Dementsprechend rechnet die Flughafen Wien AG mit einem EBITDA von mehr als EUR 350 Mio. und einem Periodenergebnis1 von mehr als EUR 148 Mio. Beim Umsatz wird eine Steigerung auf mehr als EUR 770 Mio. erwartet. Die Guidance für Investitionen liegt bei EUR 175 Mio., die Nettoverschuldung sollte zum Jahresende unter EUR 200 Mio. liegen.

Verkehrsentwicklung im Oktober 2018:

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,3 Mio. Passagiere (+15,9%)

Im Oktober 2018 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 15,9% auf 3,3 Mio. Reisende an. Kumuliert von Jänner bis Oktober 2018 nahm das Passagieraufkommen um 9,5% auf 29,1 Mio. Reisende zu. Auch der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 8,5% auf 22.634.223 Reisende von Jänner bis Oktober 2018 sehr gut.

Standort Wien: Sehr starkes Wachstum bei Passagieren und Flugbewegungen

Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Oktober 2018 um 18,2% gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 2.583.961 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm mit einem Plus von 21,8% stark zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 9,6%. Die Flugbewegungen nahmen im Oktober 2018 mit plus 11,8% ebenfalls deutlich zu. Beim Frachtkommen verzeichnete der Flughafen Wien einen Anstieg um 7,5% im Vergleich zum Oktober des Vorjahres.

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa stieg im Oktober 2018 um 18,9% an, nach Osteuropa nahm das Passagieraufkommen um 13,6% zu. In den Fernen Osten nahm das Passagieraufkommen im Oktober 2018 um 38,2% zu, jenes in den Nahen und Mittleren Osten stieg um 7,2%. Nach Nordamerika entwickelte sich das Passagieraufkommen mit einem Plus von 34,3% ebenfalls positiv und nach Afrika legte die Zahl der Passagiere um 29,2% zu.

Ein starkes Passagierplus gab es im Oktober 2018 für den Flughafen Malta mit einem Zuwachs um 8,4%. In Kosice sank das Passagieraufkommen leicht um 1,4%.

Verkehrsentwicklung Oktober 2018

Flughafen Wien (VIE)

______________________________________________________________________________ |__________________|_______10/2018|__Veränd._in_%|____01-10/2018|__Veränd._in_%| |Passagiere | 2.583.961| +18,2| 22.634.223| +8,5| |an+ab+transit_____|______________|______________|______________|______________| |Lokalpassagiere | 1.918.296| +21,8| 16.723.390| +10,4| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Transferpassagiere| 658.624| +9,6| 5.829.082| +3,5| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Bewegungen_an+ab__|________22.684|_________+11,8|_______201.077|__________+5,5| |Cargo_an+ab_in_to_|________27.411|__________+7,5|_______245.655|__________+3,3| |MTOW_in_to________|_______899.025|_________+14,7|_____7.976.997|__________+6,4|

Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert)

______________________________________________________________________________ |__________________|_______10/2018|__Veränd._in_%|____01-10/2018|__Veränd._in_%| |Passagiere | 646.559| +8,4| 5.939.436| +13,5| |an+ab+transit_____|______________|______________|______________|______________| |Lokalpassagiere | 639.915| +7,7| 5.897.664| +13,4| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Transferpassagiere| 6.554| +188,5| 40.158| +59,6| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Bewegungen_an+ab__|_________4.580|_________+11,1|________42.101|_________+14,0| |Cargo_an+ab_in_to_|_________1.421|__________+4,2|________13.256|__________+9,4| |MTOW_in_to________|_______182.358|__________+9,6|_____1.680.140|_________+13,4|

Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert)

______________________________________________________________________________ |__________________|_______10/2018|__Veränd._in_%|____01-10/2018|__Veränd._in_%| |Passagiere | 33.790| -1,4| 480.279| +11,0| |an+ab+transit_____|______________|______________|______________|______________| |Lokalpassagiere | 32.630| -2,1| 469.555| +11,1| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Transferpassagiere| 0| n.a.| 0| n.a.| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Bewegungen_an+ab__|___________475|__________-1,7|_________5.510|__________+1,3| |Cargo_an+ab_in_to_|_____________6|_________+52,1|____________50|_________+33,6| |MTOW_in_to________|________10.185|__________+0,1|_______134.797|__________+1,8|

Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC)

______________________________________________________________________________ |__________________|_______10/2018|__Veränd._in_%|____01-10/2018|__Veränd._in_%| |Passagiere | 3.264.310| +15,9| 29.053.938| +9,5| |an+ab+transit_____|______________|______________|______________|______________| |Lokalpassagiere | 2.590.841| +17,6| 23.090.609| +11,2| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Transferpassagiere| 665.178| +10,3| 5.869.240| +3,7| |an+ab_____________|______________|______________|______________|______________| |Bewegungen_an+ab__|________27.739|_________+11,4|_______248.688|__________+6,8| |Cargo_an+ab_in_to_|________28.838|__________+7,3|_______258.961|__________+3,6| |MTOW_in_to________|_____1.091.568|_________+13,7|_____9.791.934|__________+7,5|

Hinweis: Gesamtzahl der Passagiere enthält Lokal-, Transfer- und Transitpassagiere.

Aufrollung der Vergleichswerte 2017 und Transit-Werte in Kosice

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

______________________________________________________________________________ |in_EUR_Mio._________|_________Q1-3/2018|_________Q1-3/2017|_______Veränd._in_%| |Umsatzerlöse________|_____________596,3|_____________568,6|_______________+4,9| |Sonstige | 11,4| 8,2| +39,6| |betriebliche_Erträge|__________________|__________________|___________________| |Betriebsleistung____|_____________607,7|_____________576,7|_______________+5,4| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Aufwendungen für | | | | |Material und | -29,5| -27,2| +8,4| |bezogene_Leistungen_|__________________|__________________|___________________| |Personalaufwand_____|____________-217,9|____________-206,0|_______________+5,8| |Sonstige | | | | |betriebliche | -79,0| -79,9| -1,1| |Aufwendungen________|__________________|__________________|___________________| |Anteilige | | | | |Periodenergebnisse | 2,8| 2,8| -1,5| |at-Equity | | | | |Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis vor Zinsen,| | | | |Steuern und | 284,1| 266,5| +6,6| |Abschreibungen | | | | |(EBITDA)____________|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Planmäßige | -93,8| -99,0| -5,3| |Abschreibungen______|__________________|__________________|___________________| |Wertminderungen_____|_______________0,0|______________-0,9|_____________-100,0| |Ergebnis vor Zinsen | 190,4| 166,5| +14,3| |und_Steuern_(EBIT)__|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Beteiligungsergebnis| | | | |ohne at-Equity- | 0,3| 0,5| -38,3| |Unternehmen_________|__________________|__________________|___________________| |Zinsertrag__________|_______________1,8|_______________1,5|______________+15,7| |Zinsaufwand_________|_____________-12,2|_____________-13,8|______________-11,9| |Sonstiges | 0,5| 0,1| n.a.| |Finanzergebnis______|__________________|__________________|___________________| |Finanzergebnis______|______________-9,5|_____________-11,6|______________+18,1| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis vor | 180,8| 154,9| +16,7| |Ertragsteuern_(EBT)_|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ertragsteuern_______|_____________-47,9|_____________-40,8|______________+17,4| |Periodenergebnis____|_____________133,0|_____________114,1|______________+16,5| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Davon entfallend | | | | |auf:________________|__________________|__________________|___________________| |Gesellschafter der | 120,9| 103,9| +16,3| |Muttergesellschaft__|__________________|__________________|___________________| |Nicht beherrschende | 12,1| 10,2| +18,2| |Anteile_____________|__________________|__________________|___________________| |____________________|__________________|__________________|___________________| |Ergebnis je Aktie | | | | |(in EUR, verwässert | 1,44| 1,24| +16,3| |=_unverwässert)_____|__________________|__________________|___________________|

Bilanzkennzahlen

______________________________________________________________________________ |in_Mio._EUR______|_________30.09.2018|_________31.12.2017|________Veränd._in_%| |AKTIVA:__________|___________________|___________________|____________________| |Langfristiges | 1.920,5| 1.870,9| +2,7| |Vermögen_________|___________________|___________________|____________________| |Kurzfristiges | 217,8| 192,1| +13,4| |Vermögen_________|___________________|___________________|____________________| |_________________|___________________|___________________|____________________| |PASSIVA:_________|___________________|___________________|____________________| |Eigenkapital_____|____________1.280,7|____________1.211,0|________________+5,8| |Langfristige | 553,0| 601,3| -8,0| |Schulden_________|___________________|___________________|____________________| |Kurzfristige | 304,6| 250,7| +21,5| |Schulden_________|___________________|___________________|____________________| |_________________|___________________|___________________|____________________| |Bilanzsumme______|____________2.138,4|____________2.063,0|________________+3,7| |_________________|___________________|___________________|____________________| |Nettoverschuldung|______________118,0|______________227,0|_______________-48,0| |Gearing_(in%)____|________________9,2|_______________18,7|________________n.a.|

Cashflow Rechnung

______________________________________________________________________________ |in_Mio._EUR___________|________Q1-3/2018|_________Q1-3/2017|______Veränd._in_%| |Cashflow_aus__________|_________________|__________________|__________________| |laufender | 226,2| 237,1| -4,6| |Geschäftstätigkeit____|_________________|__________________|__________________| |aus | -108,7| -121,6| -10,7| |Investitionstätigkeit_|_________________|__________________|__________________| |aus | -140,3| -105,3| +33,2| |Finanzierungstätigkeit|_________________|__________________|__________________| |______________________|_________________|__________________|__________________| |Free-Cashflow_________|____________117,5|_____________115,5|______________+1,8| |______________________|_________________|__________________|__________________| |CAPEX*)_______________|____________112,7|______________85,3|_____________+32,2|

*) ohne Finanzanlagen

Der Bericht der Flughafen Wien AG über die ersten drei Quartale vom 01. Jänner bis 30. September 2018 steht dem Publikum der Gesellschaft in 1300 Flughafen sowie bei der Bank Austria, 1020 Wien, Rothschildplatz 1, zur Verfügung und ist unter http://www.viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/ publikationen_und_berichte

abrufbar.

Der Vorstand

Flughafen Wien, 14. November 2018

