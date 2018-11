Der Spirit-of-Asia-Award des Japan Foundation Asia Center geht beim 31. Tokyo International Film Festival an Huang Huang für seinen Film "Wushu Orphan"

Der Preis für den besten asiatischen Zukunftsfilm ging an "A First Farewell", unter Regie von Lina Wang. Der prestigeträchtigste Preis des Festivals, der Tokyo Grand Prix, wurde an Mikhael Hers für "Amanda" verliehen.

Das Japan Foundation Asia Center und das TIFF arbeiten jetzt seit fünf Jahren zusammen. Dieses Unterfangen hat zum Ziel, das gegenseitige Verständnis innerhalb von Asien zu vertiefen, indem asiatische Filme in Japan und japanische Filme in Asien gezeigt werden, und indem der Welt durch das TIFF asiatisches Talent gebracht wird.

Weltpremiere der asiatischen Episodenfilm-Reihe: Asian Three-Fold Mirror

Die Weltpremiere von "Asian Three-Fold Mirror 2018: Journey", der zweite in einer Reihe asiatischer Episodenfilme, fand am 26. Oktober statt. Das Co-Produktions-Projekt hat zum Ziel, die Interaktionen zwischen Nachbarländern innerhalb Asiens zu vertiefen sowie das kulturelle Verständnis zu bereichern und asiatische Identitäten und Lebensweisen zu erkunden.

Bei der Weltpremiere präsentierten drei junge Regisseurinnen und Regisseure, Degena Yun (China), Daishi Matsunaga (Japan) und Edwin (Indonesien) ihre Filme und deren Besetzung: den berühmten indonesischen Schauspieler Nicholas Saputra, die gefeierte chinesische Schauspielerin Jin Chen, die aufstrebende Schauspielerin Zhe Gong, den bemerkenswerten japanischen Schauspieler Hiroki Hasegawa, die Schauspielerin Nandar Myat Aung aus Myanmar, die ihr Spielfilmdebüt macht, die berühmte indonesische Schauspielerin Agni Pratistha und ihren Landsmann, den Schauspieler Oka Antara.

Das Japan Foundation Asia Center präsentiert CROSSCUT ASIA #05: Soundtrip to Southeast Asia

Die Serie CROSSCUT ASIA des Japan Foundation Asia Center präsentiert asiatische Filme mit Schwerpunkt auf bestimmten Ländern, Regisseuren, Schauspielern oder Themen. Dieses Jahr präsentierte CROSSCUT ASIA #05: Soundtrip to Southeast Asia Filme mit einer reichen Vielfalt an Musikgenres, die das historische und das heutige Südostasien widerspiegeln.

- Symposium: Regisseure sprechen über ihr "Soundtrip-Kino"

Am 26. Oktober erklärten Garin Nugroho ("Chaotic Love Poems"), Nguyen Quang Dung ("Go-Go Sisters") und Treb Monteras II ("Respeto") auf dem Symposium, dass Musik in der ganzen Region schon immer ein wesentlicher Aspekt des Filmemachens gewesen ist.

Das 31. Tokyo International Film Festival fand vom 25. Oktober bis zum 3. November 2018 statt.



