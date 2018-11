Oö. Volksblatt: "Versteckt im Netz" (von Harald ENGELSBERGER)

Ausgabe vom 14. November 2018

Linz (OTS) - Wer von einem anderen auf der Straße beschimpft oder gar angespuckt wird, der kann sich sofort dagegen wehren. Er oder sie kann Passanten um Hilfe bitten oder die Polizei rufen.

Anders ist das im Internet: In den sozialen Netzwerken ist man dummen Bosheiten und infamen Intrigen im Prinzip wehrlos ausgesetzt, weil sich die üblen Hetzer in der Anonymität der digitalen Welt sehr leicht verstecken können und eigentlich auch unauffindbar bleiben. Dazu kommt, dass einmal veröffentlichte Beiträge im weltweiten Netz durch Kommentare oder Teilen des Eintrags in Windeseile millionenfach verbreitet werden. Während die mediale Print-Veröffentlichung strengen Regeln unterworfen ist, herrscht im virtuellen Raum de facto eine Gesetzlosigkeit. Der oder die Betroffene bleibt oft für immer gebrandmarkt, ohne Chance auf Gegenwehr.

Wenn diese Anonymität entschärft werden kann, wie das die Regierung nun beim Gipfel mit Betroffenen und Experten in Angriff genommen hat, dann sollte eigentlich niemand etwas dagegen haben. Jetzt schon datenrechtliche Bedenken und Metternichsche Zensurkeulen zu schwingen, ist nicht nur verfrüht, sondern eine Themenverfehlung:

Statt Bedenken braucht es nämlich Vorschläge, wie man die digitale Welt sicherer machen kann.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at