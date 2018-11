Kärnten Budget 2019: Weiterer Aufschwung dank nachhaltigem Budgetkurs

Leikam: Das Budget schafft Werte für die Zukunft. Wirtschaftswachstum und sinkende Arbeitslosigkeit bestätigen Regierungskurs.

Klagenfurt (OTS) - „Das Budget für 2019 setzt eine Reihe an Investitionen in wichtigen Bereichen: in die Bildung und die Pflege, den Wohnbau, die Kinderbetreuung, in Forschung und Entwicklung und die Infrastruktur – das sind einige der Schwerpunkte des Landesvoranschlages 2019. Das Budget von Finanzreferentin Gaby Schaunig trägt die deutliche Handschrift einer verantwortungsvollen, nachhaltigen und zukunftsweisenden Politik für Kärnten“, verdeutlicht Finanzsprecher SPÖ-Landtagsabgeordneter Günter Leikam anlässlich der Budgeteinbegleitung in der heutigen Landtagssitzung.



„Auch dieses Budget ist eine Fahrkarte Richtung Zukunft. Kärnten ist auf Erfolgskurs: Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt und wir verzeichneten 2017 das stärkste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer. Außerdem wird Kärnten immer mehr zum Magneten für Großinvestitionen. Nicht umsonst ist das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2018 nominell um 4,7 Prozent gestiegen. Diesen Erfolgskurs werden wir mit dem Budget 2019 fortsetzen können“, so Leikam, der den nachhaltigen Umgang mit Steuergeld durch die Kärntner Landesregierung unter Landeshauptmann Peter Kaiser betont.



„Das Geld fließt in sinnvolle Investitionen, die Werte für die Zukunft schaffen – und das selbstredend unter Einhaltung der strengen Maastricht- und Stabilitätspaktkriterien. Zudem handelt es sich um ein äußerst transparentes und nachvollziehbares Budget. Die Buchhaltung wurde auf die Doppik umgestellt und jedes Regierungsmitglied trägt nun individuelle Budgetverantwortung.“

An Schulden werden insgesamt 109,5 Millionen Euro getilgt.



„Mit diesem Kurs aus Investitionen und nachhaltigem Schuldenabbau bringen wir Kärnten weiter nach vorne“, schließt Leikam.



