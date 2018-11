Vorläufiges Medienprogramm: Hochrangige Konferenz „Europa jenseits von Antisemitismus und Antizionismus“

Dienstag, 20. bis Mittwoch, 21. November 2018

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 20. und Mittwoch, den 21. November 2018 findet die hochrangige Konferenz „Europa jenseits von Antisemitismus und Antizionismus - Sicherung des jüdischen Lebens in Europa“ in Wien statt.

Vorläufige medienöffentliche Termine

Dienstag, 20. November 2018

09.00 - 18.00 Uhr Medienakkreditierung geöffnet

Ort: Ballhausplatz 1, Amalienhof, Veranstaltungsraum 2

16.00 - 21.00 Uhr Medienzentrum geöffnet

Ort: Ballhausplatz 1, Amalienhof, Veranstaltungsraum 1

17.30 Uhr Eintreffen des Premierministers des Staates Israel Benjamin Netanjahu zu einem offiziellen Besuch in Österreich - Begrüßung durch Bundeskanzler Sebastian Kurz, Empfang mit militärischen Ehren. FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT vom gekennzeichneten Areal aus

Ort: Ballhausplatz,1010 Wien (Zugang ausschließlich von der Schauflergasse (Marschalltor) über den Inneren Burghof durch den Amalienhof von 16.30 bis 17.20 Uhr)

17.45 Uhr Gespräch des Premierministers des Staates Israel Benjamin Netanjahu mit Bundeskanzler Sebastian Kurz

FOTO- UND FILMMÖGLICHKEIT zu Beginn

Ort: Büro des Bundeskanzlers, Ballhausplatz 2,1010 Wien (Zugang ausschließlich von der Schauflergasse (Marschalltor) über den Inneren Burghof durch den Amalienhof von 16.30 bis 17.20 Uhr)

Dieser Termin schließt sich mit dem vorhergehenden aus.

18.30 PRESSEKONFERENZ mit

Benjamin Netanjahu, Premierminister des Staates Israel

Sebastian Kurz, Bundeskanzler

Sprachen: Deutsch, Englisch und Hebräisch mit Simultandolmetschung Ort: Kongresssaal, Ballhausplatz 2,1010 Wien (Zugang ausschließlich von der Schauflergasse (Marschalltor) über den Inneren Burghof durch den Amalienhof bis 18.20 Uhr)

Mittwoch, 21. November 2018

Am Mittwoch, den 21. November 2018 findet zwischen 10.00 und 14.00 Uhr in den Wiener Börsensälen, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien die Hochrangige Konferenz „Europa jenseits von Antisemitismus und Antizionismus – Sicherung des jüdischen Lebens in Europa“ statt. Diese Konferenz ist medienöffentlich. Ein detailliertes Programm geben wir in Kürze bekannt.

Die Teilnahme an den Medienterminen im Rahmen des Programms und die Nutzung des Medienzentrums in den Räumlichkeiten im Amalienhof (Ballhausplatz 1, 1010 Wien, gegenüber vom Bundeskanzleramt) sind nur nach vorheriger Online-Akkreditierung beim Bundespressedienst möglich.

Die Online-Akkreditierung können Sie direkt über die EU-Ratsvorsitz-Website

https://www.eu2018.at/de/media/Media-accreditation.html durchführen.

Der Akkreditierungsausweis ist für die gesamte Dauer des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gültig.

Das Online-Akkreditierungssystem enthält eine Liste aller Veranstaltungen, für die Sie sich anmelden können. Bitte melden Sie sich vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung an.

Die Akkreditierungsausweise werden von Montag bis Freitag, 09.00 -13.00 Uhr im Medienakkreditierungsbüro des Bundespressedienstes (Schauflergasse 1, 1010 Wien) ausgegeben.

Weitere Ausgabezeiten der Akkreditierungsausweise (Schauflergasse 1, 1010 Wien):

■ 19. November 2018: 09.00 bis 17.00 Uhr

Am 20. und 21. November 2018 werden die Akkreditierungsausweise in den Räumlichkeiten im Amalienhof (Ballhausplatz 1, 1010 Wien, gegenüber dem Bundeskanzleramt) ausgegeben.

Ausgabezeiten Akkreditierungsausweise im Amalienhof:

■ 20. November 2018: 09.00 bis 18.00 Uhr

■ 21. November 2018: 08.00 bis 12.00 Uhr

Bitte beachten Sie, dass bei der Abholung des Ausweises die Akkreditierungsbestätigung und ein gültiger Presseausweis oder das Original des Akkreditivs des beauftragenden Medienunternehmens und ein amtliches Lichtbilddokument (Personalausweis, Reisepass, Führerschein) vorzuweisen sind.

Kontakt Akkreditierung:

Mag. Irene Kaufmann

Telefon: +43 1 53115 202561

E-Mail: irene.kaufmann @ bka.gv.at

E-Mail: federalpressservice @ bka.gv.at

