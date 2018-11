VP-Korosec: Wehsely hat dem Gemeinderat wesentliche Informationen vorenthalten

Probleme in der Causa KH Nord wurden ignoriert – Wehsely schiebt Schuld von sich

Wien (OTS) - „Sonja Wehsely war zu mehr als drei Vierteln des Projektes KH Nord Gesundheitsstadträtin. Sie ist somit letztverantwortlich für das Projekt Krankenhaus Nord. Trotzdem schiebt Wehsely bei der Einvernahme bei der Untersuchungskommission die Verantwortung für das Milliardendesaster von sich“, so ÖVP-Fraktionsvorsitzende Ingrid Korosec.

Insbesondere hat Wehsely auf Nachfrage von Ingrid Korosec zugegeben, dass sie dem Gemeinderat wesentliche Details des Projekts KH Nord vorenthalten hat: beispielsweise eine längere Bauzeit und auch finanzielle Mehrausgaben. „Wir vermuten seit langem, dass uns im Fall KH Nord wesentliche Details verweigert werden. Die ehemalige Stadträtin Wehsely hat dies heute bestätigt. Das ist eine Zumutung für die Wiener Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die die Kosten dieses SPÖ-Skandals ausbaden müssen.“

„Bereits am Anfang des Projektes waren die großen Probleme rund um das KH Nord absehbar. Wehsely hätte in ihrer Funktion als Stadträtin viel stärker auftreten müssen. Ihre Hauptaufgabe als Letztverantwortliche hätte sich darum drehen müssen, alle Vorgänge rund um das KH Nord kritisch zu überprüfen. Klar ist, dass die Führung, also die damalige amtsführende Gesundheitsstadträtin Wehsely, nicht die Schuld auf andere abwälzen kann“, so Korosec abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Michael Ulrich

Leitung Kommunikation

+43 650 6807609

michael.ulrich @ wien.oevp.at