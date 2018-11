Salinda Resort - das erste Hotel in Vietnam, das bei den Boutique Hotel Awards ausgezeichnet wird

Insel Phu Quoc, Vietnam (ots/PRNewswire) - Salinda Resort wurde am 8. November in der Merchant Taylor's Hall in London im Rahmen der Boutique Hotel Awards mit dem Preis Southeast Asia's Best Relaxation Retreat Award 2018 ausgezeichnet. Für den Preis gab es 300 Bewerber aus 80 Ländern rund um den Globus. Zum ersten Mal überhaupt hat ein Hotel in Vietnam diesen renommierten Preis gewonnen.

Mit dem Preis werden Boutique-Hotels aus aller Welt gewürdigt, die besonders hohe Maßstäbe setzen. Jeder Bewerber wird von einem Jurymitglied vor Ort nach folgenden Kriterien bewertet: Designkonzept, Bewirtung und Unterhaltung, Servicequalität und "emotionale Bindung" zum Hotel.

"Wir akzeptieren diesen Preis in Demut und führen eine Reihe vergangener Preisträger fort, die schon lange bewundert und respektiert werden", sagte Sandra Nguyen Si, Director of Business Development. "Wir werden auch in Zukunft selbstbewusst und mutig neue Wege gehen, indem wir unsere tägliche Arbeit nach unserem Herzen ausrichten."

Salinda Resort hat sich auf Phu Quoc fest etabliert, obwohl immer neue Hotels aufmachen. Das Resort befindet sich am berühmten Long Beach mit kristallblauem Wasser, goldenem Sand und spektakulären romantischen Sonnenuntergängen. Die Innenraumgestaltung ist eine elegante Kombination aus modernen Annehmlichkeiten mit authentischer lokaler Note. Dieses Konzept zieht sich durch alle 121 Deluxe-Zimmer, Suites und Villen und verkörpert die Essenz des Luxus im Geist der Insel Phu Quoc.

Salinda Resort betreibt drei Spezialitätenrestaurants mit unverwechselbarem Designkonzept und eigenem Chefkoch. Eine authentische Wellnessoase erweckt antike thailändische Wellness-Geheimnisse zum Leben und zollt natürlichen vietnamesischen Heilprodukten Tribut. Zum Schwimmen lädt ein salzgefilterter Infinity-Pool ein. Mit dem sogenannten "Purple by Salinda Sustainability Program" verfolgt das Resort einen nachhaltigen Umweltschutz.

Aber das eigentliche Alleinstellungsmerkmal von Salinda Resort sind seine hohen Maßstäbe bei der Gästebetreuung und das Vorleben von Familienwerten auf Basis von gegenseitigem Respekt und Support unter allen Teammitgliedern. Diese Werte bescheren dem Gast ein seelenvolles und tiefempfundenes Erlebnis.

"Ich möchte diesen Preis unserer Salinda-Familie widmen. Sie sorgt dafür, dass sich die Gäste bei uns absolut wohl fühlen, genau wie bei meiner Familie zu Hause. Das ist vietnamesische Gastfreundschaft in ihrer reinsten Form. Vielen Dank, dass ihr mit mir zusammen diesen Traum lebt", sagte Madame Huyen, Mitgründerin von Salinda Resort.

