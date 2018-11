FPÖ-Schrangl zu WGG: "Heutiger Tag ist ein Meilenstein für leistbares Wohnen"

"Wiederaufleben der WBIB und Stärkung der Gemeinnützigkeit"

Wien (OTS) - Im heutigen Bautenausschuss des Nationalrates wurden die Eckpfeiler der kommenden WGG-Novelle mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und SPÖ beschlossen. "Wir werden Schritte für das Wiederaufleben der Wohnbauinvestitionsbank setzen und durch die WGG-Novelle den gemeinnützigen Wohnbau wirksam schützen und stärken", zeigte sich FPÖ-Bautensprecher NAbg. Mag. Philipp Schrangl erfreut.

"Uns ist es gelungen, das Wohl der Österreicher über ideologische Grabenkämpfe zu stellen. Das ist der neue Stil, den unser Land braucht", verwies Schrangl auf die breite Mehrheit für einen Antrag der Bundesregierung und eine Initiative der SPÖ. "Es ist erfreulich, dass in einem so wichtigen Bereich wie der Wohnungsgemeinnützigkeit ein so breiter Konsens besteht", argumentierte Schrangl. "Damit werden spekulative Auswüchse aus dem sozialen Wohnbau wirksam zurückgedrängt werden. Bewohner und Unternehmen werden wirksam vor problematischen Entwicklungen geschützt", setzte Schrangl nach. "Airbnb im gemeinnützigen Wohnbau wird ebenso der Vergangenheit angehören, wie bestehende Schlupflöcher zur Erzielung illegitimer Renditen geschlossen werden", wies Schrangl auf Fälle der jüngsten Vergangenheit hin.

"Heute wurde das Fundament für ein modernes und zukunftstaugliches Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und die Errichtung Tausender leistbarer Wohnungen im Rahmen der WBIB gelegt", betonte der freigeitliche Bautensprecher.

