Ridecell erweitert Serie-B-Runde und erhöht Finanzierung auf über 60 Millionen US-Dollar

San Francisco (ots/PRNewswire) - Ridecell Inc., eine führende Plattform für Carsharing, Fahrgemeinschaften und autonomes Ride-Hailing für neue Mobilitätsbetreiber, gab eine Erweiterung seiner Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt. Die neuen Investitionen haben das Finanzierungsvolumen der ersten Serie-B-Runde in Höhe von 28 Mio. US-Dollar - wie im Mai angekündigt - auf mehr als 60 Mio. US-Dollar erhöht und somit mehr als verdoppelt.

Expansion in die autonome Ride-Hailing-Branche entfacht zusätzliches Interesse bei hochrangigen Investoren

Die gesamte Serie-B-Runde wird nun von Activate Capital geleitet, und Raj Atluru, Managing Director und Mitbegründer der Firma, wird als erster externer Direktor in den Vorstand des Unternehmens eintreten. Zu den neuen Ridecell-Investoren gehören neben Activate auch der ERGO-Fonds von Munich Re Venture, LG Technology Ventures, BNP Paribas, Sony Innovation Fund, Ally Ventures und Khosla Ventures sowie zusätzliche Investitionen von DENSO. Diese kommen zu den bisherigen Investoren Cox Automotive, Initialized Capital, DENSO, Penske, Deutsche Bahn und Mitsui hinzu, die im Rahmen der Serie-B-Runde im Mai angekündigt wurden.

"Im Zuge der Realisierung des disruptiven Potenzials dieser neuen Technologien nimmt das Interesse von Investoren an cloudbasierten Mobilitätsplattformen und autonomen Fahrzeugen fast täglich zu", sagte Aarjav Trivedi, CEO von Ridecell. "Bei Ridecell erreichen wir weiterhin wichtige Meilensteine auf unserem Weg zur autonomen Mobilität, einschließlich unserer jüngsten kalifornischen Zulassung, die es uns ermöglicht, unsere mit Auro ausgestatteten selbstfahrenden Fahrzeuge auf der Straße zu testen. Die Ridecell-Plattform unterstützt nun fahrergesteuerte und autonome On-Demand-Fahrzeugdienste mit einer einzigen cloudbasierten Lösung."

Ridecell-Investoren repräsentieren die wichtigsten und strategisch relevanten Segmente innerhalb der Transportindustrie. Dazu gehören Automobil-Elektronikhersteller, Fuhrparkmanager, Soft- und Hardware-Integratoren, Fahrzeugfinanzierer/-versicherer und Transportunternehmen. Neben der Kapitalbeteiligung bieten diese Partner Ridecell einen kritischen Einblick in den Markt für Beförderungsmittel und strategische Komponenten eines weitreichenden Mobilitätsökosystems.

"Wir freuen uns, unsere Beteiligung an Ridecell bekannt zu geben und uns einer Reihe von strategischen Investoren innerhalb des Unternehmens anzuschließen", sagte Raj Atluru. "Wir glauben, dass in der Verkehrswirtschaft derzeit eine grundlegende Verlagerung über mehrere Dimensionen gleichzeitig stattfindet. Mit zunehmender globaler Verstädterung ersetzen Mobilitätsdienste den Besitz von Personenkraftwagen und Fuhrparks werden zunehmend aus elektrischen und autonomen Fahrzeugen bestehen. Die Plattform von Ridecell verbindet und ermöglicht das gesamte Ökosystem der Mitwirkenden, die an der Umsetzung dieses Versprechens beteiligt sind. Wir investieren im Zentrum der neuen Mobilitätsrevolution."

Die neu aufgebrachten Mittel werden für die Weiterentwicklung der Mobilitäts- und Betriebsplattform von Ridecell verwendet, die Anwendungsfälle vom Carsharing bis zum völlig autonomen Ride-Hailing unterstützt.

Informationen zu Ridecell

RideCell hat es sich zum Ziel gesetzt, neue Mobilitätsbetreiber, einschließlich Erstausstatter (OEMs), Mietwagenfirmen, Automobilclubs, Städte, Transportunternehmen, Händlergruppen und private Flotten dabei zu unterstützen, die Nutzung ihrer eigenen Fahrgemeinschaften und Carsharing-Dienste zu starten, zu erweitern und zu maximieren. Das in San Francisco ansässige Unternehmen bietet eine neue cloudbasierte Mobilitätsplattform mit Diensten wie Carsharing, Fahrgemeinschaften und autonomes Ride-Hailing. End-to-End-Integration und Automatisierung beschleunigen die Markteinführung, wodurch Ridecell-Kunden Mobilitätsdienste rasch lancieren, effizient betreiben und den Umsatz über das geschäftliche Wachstum erhöhen können. Durch die Übernahme von Auro bietet Ridecell auch eine umfassende Auswahl an L4-Software, Sensoren und Steuerungen für den autonomen Fahrzeugbetrieb.

Ridecell wurde im Jahr 2009 gegründet, hat bereits für 25 Millionen Fahrten und Vermietungen gesorgt und verfügt über ein Team von mehr als 120 Fachleuten in den USA, Europa, Asien und Australien. Ridecells Series B-Finanzierungsrunde wird von Activate Capital geleitet und bringt prominente Investoren wie DENSO, Cox Automotive, der ERGO-Fonds von Munich Re Venture, Initialized Capital, LG Technology Ventures, BNP Paribas, Penske, Deutsche Bahn, Mitsui, Sony Innovation Fund, Ally Ventures und Khosla Ventures zusammen.

Das Unternehmen unterstützt jetzt neue Mobilitätsangebote, unter anderem für ReachNow von BMW, ZITY von Renault und Ferrovial sowie den Carsharing-Dienst GIG des US-amerikanischen Automobilclubs AAA. Außerdem unterstützt Ridecell dynamische Shuttle-Dienste für Hochschulgelände, wie beispielsweise an der Georgia Tech, der UC Berkeley und der UCSF, sowie für 3M und Transportunternehmen wie SouthWest Transit.

Informationen zu Activate Capital

Activate Capital (www.activatecp.com) ist eine führende Late-Stage-Risiko- und Wachstumsfinanzierungsgesellschaft, die sich auf Innovationen in der digitalen Industriewirtschaft konzentriert. Mit Büros in San Francisco und im vorstädtischen Philadelphia arbeitet die Firma mit unternehmerischen Managementteams in wachstumsstarken Unternehmen zusammen, die Technologien nutzen, um große Industriemärkte zu verändern und die Welt effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu gestalten. Die Partner haben gemeinsam über 1 Milliarde US-Dollar in ihren Zielbranchen investiert, was zu 30 erfolgreichen Exits durch IPO und M&A führte.

