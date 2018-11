FSG NÖ: NÖAAB-FCG stellt sich einmal mehr als Wurmfortsatz der Kurz-ÖVP dar

NÖAAB-FCG verlässt den gewerkschaftlichen Grundkonsens und beschließt, keine Meinung zu haben

Wien (OTS) - Bei der heutigen AK-Niederösterreich Vollversammlung in St. Pölten stellte die NÖAAB-FCG Fraktion einmal mehr unter Beweis, dass für sie Linientreue zur Kurz-ÖVP mehr zählt als das gemeinsame Vertreten von ArbeitnehmerInneninteressen und das Aufrechterhalten eines gewerkschaftlichen Grundkonsenses.

Entgegen ihrer KollegInnen in den Bundesländern wie Tirol oder Wien hat die NÖAAB-FCG Fraktion beschlossen, zu ganz wesentlichen aktuellen Themen keine Meinung zu haben und sich bei entscheidenden Abstimmungen zu enthalten.

Das gilt für überfraktionelle Anträge zu den Themen „Zerschlagung der Selbstverwaltung in den Sozialversicherungen“, „Auflösung der NÖGKK“ und ganz aktuell auch in der Frage der „Unterstützung des ÖGB bei den aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen“.





Für FSG NÖ Landesvorsitzenden LAbg. René Pfister reiht sich dieses Verhalten ein in eine traditionelle Unterwürfigkeit des NÖAAB in Richtung Kurz-ÖVP, deren Sprachrohr der Bundesvorsitzende des ÖAAB, August Wöginger, ist: „Die NÖAAB-FCG Fraktion in der AK-Niederösterreich hat heute wieder einmal bewiesen, dass ihr die Problemlagen der ArbeitnehmerInnen vollkommen egal sind. Sie agieren seit Jahren immer wieder als verlängerter Arm der Wirtschaft.“



Der NÖAAB, der ja keine Fraktion im ÖGB ist, und demnach auch keine Kollektivverträge verhandelt, unterstreicht damit seine Rolle als Teilorganisation der ÖVP, ob diese nun gerade schwarz oder türkis ist. Pfister abschließend: „Dass der NÖAAB so agiert, verwundert mich nicht, dass sich aber auch die KollegInnen der FCG vor diesen schmutzigen Karren spannen lassen, das enttäuscht mich sehr. Sie fallen damit auch ihren eigenen Fraktionsfreunden in den Bundesländern in den Rücken.“

