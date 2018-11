ORF SPORT + mit ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Bosnien-Herzegowina

Am 14. November im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 14. November 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der ÖFB-Abschlusspressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Bosnien-Herzegowina um 12.00 Uhr, die Höhepunkte von der WM in den Lateintänzen Ostrava 2018 um 19.00 Uhr, von der Crocodile Trophy 2018 um 20.15 Uhr, vom Formel-1-Grand-Prix von Brasilien 2018 um 20.55 Uhr und von den Österreichischen Tanz-Staatsmeisterschaften in der Kombination um 22.00 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Österreichs Fußball-Nationalteam bestreitet am 15. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion das UEFA-Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina. ORF SPORT + überträgt die Abschlusspressekonferenz vor dem Match live.

Reporter ist Andreas Felber.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 13. November, kurzfristige Programmänderungen möglich)

