Neuer F&B-Manager im Weissen Rössl am Wolfgangsee: Adi Schützeneder übernimmt Agenden von Markus Schickermüller

St.Wolgang (OTS) - Seit 1. November 2018 weht ein frischer Wind im Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee: Adi Schützeneder hat die Nachfolge des langjährigen Food & Beverage-Managers Markus Schickermüller angetreten.

Seit Anfang November hat Schützeneder die Verantwortung über Küche, Restaurants, Getränkeeinkauf, Reisegruppenbuchungen und -verköstigung, Zahlungsabwicklung und Co. inne. Mit dem Vierundvierzigjährigen ist ein erfahrener Gastronom in die Fußstapfen von Markus Schickermüller getreten: Nach einer fundierten Ausbildung in der österreichischen Hotellerie sammelte er im In- und Ausland wertvolle gastronomische Erfahrung, etwa als Head Sommelier oder Bar Manager auf exklusiven Kreuzfahrtschiffen. Nach knapp 8 Jahren in Australien, unter anderem als Restaurant Manager, Geschäftsführer und Wine Consultant, kehrte Schützeneder 2015 mit seiner Familie nach Österreich zurück, um weitere berufliche Herausforderungen zu suchen. Im Weissen Rössl in St. Wolfgang hat er nun eine neue Heimat als F&B-Manager gefunden.

Haubengekrönte Kulinarik im Traditionshotel am Wolfgangsee

Das Traditionshotel Im Weissen Rössl, direkt am Ufer des Wolfgangsees, steht bereits seit vielen Jahren für Gaumenfreuden auf höchstem Niveau. Küchenchef Hermann Poll und sein Team kreieren aus besten Produkten aus der Region innovative Gerichte, die die traditionelle österreichische Küche kreativ interpretieren. Serviert werden die kulinarischen Hochgenüsse in zwei Restaurants, im „Seerestaurant“ und im Haubenlokal „Romantik Restaurant Kaiserterrasse“ – dank der bodentiefen Fenster dem Wasser zum Greifen nahe – oder der hoteleigenen Fischhütte im Wolfgangtal. Exklusiver

Service und feinste Weinbegleitung aus dem Felsenkeller, dem hauseigenen Weinkeller mit erlesenen Spitzenweinen von ausschließlich österreichischen Winzern, runden das Gourmet-Erlebnis ab. Die Erstklassigkeit der Rössl-Kulinarik zeigen auch aktuelle Auszeichnungen: 88 Punkte im Falstaff-Restaurant-Guide 2018 und 14 Punkte sowie eine Haube im Gault & Millau sprechen für sich.

Zahlreiche kulinarische Highlights im Jahresverlauf bieten den Rössl-Gästen zudem besondere Genussmomente direkt am Wolfgangsee: Ob Weinkulinarium, Heringsschmaus, Trüffelwochen oder Gourmetgenüsse zu Weihnachten und Silvester – die Rössl-Kulinarikwochen bieten stets exklusive Gaumenfreuden. www.weissesrössl.at

Buchungskontakt

Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee, Markt 74, A- 5360 St. Wolfgang

Telefon + 43-6138 2306-0 welcome@weissesroessl.at, www.weissesroessl.at

Rückfragen & Kontakt:

Gudrun Peter, gudrun.peter @ weissesroessl.at, Tel. 0043 6138 2306 0



Druckfähiges Bildmaterial sowie weiteres Textmaterial finden Sie im Pressebereich auf unserer Internetseite