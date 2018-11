WGKK: Online-Terminvereinbarung für Beratungen in allen Kundencentern möglich

Termine für breites Themenspektrum können online via www.wgkk.at/termin gebucht werden

Wien (OTS) - Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) baut ihr Kundenservice weiter aus. Pro Tag führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den WGKK-Kundencentern mehr als 2.600 Gespräche mit den Versicherten. Ab sofort ist es möglich, für einen Teil der Anliegen online Termine für 30-minütige Beratungen in allen WGKK-Kundencentern zu buchen. Kundinnen und Kunden, die Fragen zu diesen Themen haben, können das Angebot nutzen:

- Handysignatur

- Krankengeld

- Wochengeld

- Mitversicherung

- Antrag auf Rezeptgebührenbefreiung

Die Termine stehen jeweils von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 07.00 und 14.00 Uhr zur Verfügung.

Auch für Fragen zur Selbstversicherung können entsprechende Beratungen online vereinbart werden: Diese Gespräche finden in der Zentrale am Wienerberg statt. Angeboten werden sie von Dienstag bis Donnerstag in der Zeit von 07.40 bis 09.20 Uhr.

Die Übersicht zu den Kundencentern und möglichen Terminen gibt es hier: www.wgkk.at/termin

