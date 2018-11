AK-Wieser: Geschlossenheit jetzt wichtiger denn je

„Wir sind ausschließlich den ArbeitnehmerInnen verpflichtet“

St.Pölten (OTS) - „Die ArbeitnehmerInnen müssen sich auch künftig auf uns verlassen können.“ Mit diesen Worten rief Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender bei der Vollversammlung der AK Niederösterreich am Dienstag auf, sich gemeinsam für die Rechte der ArbeitnehmerInnen einzusetzen. „Wenn die Bundesregierung derzeit auf ihrer Tagesordnung stehen hat, die Position der ArbeitnehmerInnen zu verschlechtern, dann muss die AK als Interessenvertretung über alle Fraktionen hinweg geschlossen dagegen handeln. Auf uns müssen die arbeitenden Menschen im Land weiter zählen können“, so Wieser bei der Vollversammlung in St. Pölten.

„Auch wenn einige Vertreter der Regierungsparteien sich aktiv in Arbeiterkammer-Interessenpolitik einmischen wollen, so muss klar sein: Wir sind keine Parteisoldaten, sondern InteressenvertreterInnen und ausschließlich den ArbeitnehmerInnen verpflichtet“, so Wieser abschließend.

