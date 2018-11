MDT stellt magnetische 100DPI-TMR-Bildsensoren und eine breite Palette von Sensoren zur Erkennung magnetischer Muster auf der Electronica vor

Munich und Zhangjiagang, China (ots/PRNewswire) - Auf der Electronica 2018, MultiDimension Technology (MDT), stellt ein führender Anbieter von Magnetsensoren, der sich auf die TMR-Technologie (Tunneling Magnetoresistance; Magnetischer Tunnelwiderstand) spezialisiert hat, seine TMR-Sensor-Produktreihe für magnetische Mustererkennung und magnetische Bildabtastung vor. Das vollständige Produktportfolio umfasst ein- und mehrkanalige magnetische Banknotenlesersensoren sowie 100DPI-Magnetbildsensoren für die Banknotenvalidierung in Anti-Fälschungsgeräten wie Banknotenprüfern und Sortiermaschinen, Geldautomaten und Verkaufsautomaten. Sie eignen sich auch für hochauflösende Magnetfeldkartierungen für industrielle Anwendungen wie ZfP (zerstörungsfreie Prüfung) und EMV/EMI-Analysen ("elektromagnetische Verträglichkeit und elektromagnetische Interferenz").

Neue TMR-Sensoren ermöglichen erweiterte magnetische Signalerkennung und hochauflösendes magnetisches Bildscannen für Banknotenvalidierung mit verbesserter Sicherheit

"Die neuen magnetischen 100DPI-Bildsensoren (MIS; Magnetic Image Sensors) von MDT sind mit einem TMR-Sensorarray mit hoher Auflösung, hoher Empfindlichkeit und ausgezeichneter Störsicherheit ausgestattet. Integriert mit einer eigens entwickelten ASIC für Signalkonditionierung und serielle Kommunikation ermöglichen sie eine hochwertige magnetische Bildabtastung über eine serielle Hochgeschwindigkeitsschnittstelle. Die serielle Schnittstelle ist ähnlich wie bei Kontaktbildsensoren (CIS) aufgebaut, die häufig bei der Banknotenvalidierung verwendet werden. Mit ihr schaffen unsere Kunden einen problemlosen Übergang zur TMR-Technologie für die Extraktion eingebetteter Magnetbilder auf Banknoten, die eines der anspruchsvollsten Sicherheitsmerkmale in allen gängigen Währungen darstellen.", sagte Dr. Song Xue, Präsident und CEO von MultiDimension Technology. "Neben den 100DPI-Magnetbildsensoren hat MDT auch neue Produkte und verbesserte Versionen unseres bestehenden Angebots an Banknotenlesersensoren auf den Markt gebracht. Sie bieten eine größere Vielfalt an Konfigurationen in Bezug auf Erkennungskanäle und -breite, kompakte Formfaktoren, digitale Schnittstellen und stabile Magnetisierung und Erkennung für Materialien mit hoher Koerzitivfeldstärke, die nach den neuen Sicherheitsstandards für den Euro und chinesischen Yuan erforderlich sind."

Zu den Highlights der gesamten Produktreihe gehören:

- Kanalkonfigurationen: 1/3/4/6/9/12/18 Kanäle mit unterschiedlichen Formfaktoren;

- magnetische 100DPI-Bildsensoren: TMR6306 (216 Pixel, 54 mm), TMR6309 (360 Pixel, 90 mm), TMR6318 (720 Pixel, 180 mm);

- Verbesserte Erkennung für hochkoerzitive Materialien mit starkem Vorspannungsfeld: TMR6404X/TMR6406X/TMR6218XA für 4/6/18 Kanäle, und 100DPI MIS.

Auf der Electronica präsentiert MDT seine Nanoampere-TMR-Schaltersensoren mit extrem niedrigem Stromverbrauch, Picotesla-TMR-Linearsensoren mit extrem niedrigem Rauschen, TMR-Winkelsensoren und TMR-Zahnradsensoren in Standardgehäusen sowie komplette Sensormodule mit magnetischen Mustererkennungssensoren und 100DPI-Magnetbildsensoren am Stand B3-314/5.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang, Provinz Jiangsu, China, gegründet und verfügt über Niederlassungen in Peking, Shanghai, Chengdu und Ningbo in China, Osaka, Japan und San Jose, Kalifornien, USA. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum und modernste Fertigungskapazitäten entwickelt, die die Serienproduktion von leistungsstarken, kostengünstigen TMR-Magnetsensoren unterstützen, um die anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Unter der Leitung seines zentralen Managementteams aus erfahrenen Experten der Spitzenklasse im Bereich der magnetischen Sensorik und Ingenieurdienstleistungen ist MDT bestrebt, Mehrwert für seine Kunden zu schaffen und deren Erfolg zu sichern. Weitere Informationen zu MDT erhalten Sie unter http://www.multidimensiontech.com

