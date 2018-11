Korrektur zu OTS0187 vom 12. Nov. 2018: "Catch your own Gallery"

Wien (OTS) - Hier die richtigen Fotos zur Pressemeldung "Catch your own Gallery- Photo+Adventure präsentiert die 4 Sieger des erstmaligen Fotowettbewerbs für junge Fotografie"



Bitte verwenden Sie die Siegerbilder des Photo+Adventure Wettbewerb für junge Fotografen und FotografInnen.

Die 4 Gewinner des Catch your own Gallery sind Asya Evcil, Malavika Sattler, Maria Jatzlau, und Justin Fischer, der in seiner Fotostrecke "Lost Places" dokumentiert.



Datum: 24.-25. November 2018

Ort: Messe Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien

Web: www.photoadventure.at



