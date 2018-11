SJ Wien: „100 Jahre Republik – Demokratie verteidigen heißt Widerstand gegen Schwarz-Blau“

Rote Jugendorganisationen verteilen zum 100. Geburtstag der Republik Kuchen und mahnen vor dem Abbau demokratischer Grundrechte.

Wien (OTS/SPW) - „Demokratie ist ein kostbares Gut und muss jeden Tag verteidigt werden. Gerade heute sind viele Kräfte, auch Teile unserer Regierung, dabei, Demokratie schrittweise abzubauen“ so Fiona Herzog, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Wien. „Der 100. Geburtstag der Republik sollte uns ein Zeichen sein, dass demokratische Grundfreiheiten einst hart erkämpft wurden.“

Die Vorsitzende des VSSTÖ Wien Eva Sager mahnt dabei auch vor der schwarz-blauen Regierung: „Heute sitzen in der Regierung wieder rechtsextreme Burschenschafter und andere Ewiggestrige.“ Die Vorsitzende der Roten Falken Wien Hannah Czernohorszky kritisiert dabei besonders Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in seinem Umgang mit Medien: „Ein Innenminister, der manchen Zeitungen den Zugang zu Information beschränken will, ist rücktrittsreif. Kickl möchte mit seinen Ideen zurück in längst vergangene Zeiten.“ Die Vorsitzende der Jungen Generation Wien Katharina Weninger appelliert dabei an die Bevölkerung: „Bleiben wir wachsam! Demokratie muss jeden Tag gelebt und verteidigt werden.“

„Der Kampf um die Demokratie darf in Österreich nicht in Vergessenheit geraten. Wir fordern daher, dass der 12. November zum Staatsfeiertag erklärt wird. Die Gründung der Republik muss wieder in den Köpfen der Menschen präsent sein“, so die Vorsitzende der AKS Wien Elisabeth Wu abschließend.

Aktivistinnen und Aktivisten der Sozialistischen Jugend Wien, AKS Wien, Roten Falken Wien, FSG Jugend Wien, Junge Generation Wien und des VSSTÖ Wien versammelten sich zu diesem Zweck am Montag, den 12. November, vor dem Denkmal der Republik für ein gemeinsames Foto. Anschließend wurde zur Feier des Tages Kuchen an Passantinnen und Passanten verteilt.

Entsprechende Fotos der Aktion sind unter folgendem Link zu finden: https://flic.kr/p/P64bci (Schluss)

