WACO Classic Aircraft Corporation wechselt Eigentümer (FOTO)

Fort Lauderdale, FL/Battle Creek, MI (ots) - Die Dimor Group Inc. aus Fort Lauderdale, FL übernimmt zum 9. November 2018 die 1983 gegründete Firma WACO Aircraft Corporation aus Battle Creek, MI. In dem Übernahmepaket befindet sich auch die Centennial Aircraft Services, Inc. - ein FBO und FAA Part 145 Wartungsbetrieb, ebenfalls in Battle Creek, MI ansässig.

Die Firma WACO Aircraft Corporation hat sich weltweit einen Namen mit der Herstellung und dem Nachbau von klassischen Doppeldeckern aus der Epoche der goldenen Zwanziger- und Dreißigerjahre auf höchstem Niveau gemacht. Neben dem Basismodell, der dreisitzigen WACO YMF-5 D als Land- und YMF-5 F Amphibienflugzeug, wird auch der Typ Great Lakes 2T 1A-2 (by WACO) produziert. Kunden schätzen insbesondere die Möglichkeit, ihre individuellen Wünsche bezüglich Ausstattung und Lackierung verwirklichen zu können. Der Reiz, in einem neu gebauten offenen Doppeldecker in klassischem Design zu fliegen und gleichzeitig auf modernste Technik vertrauen zu können, gilt als weltweit einzigartig.

Die Dimor Group Inc. will die Erfolgsgeschichte der WACO Aircraft Corporation fortsetzen und den Markt für klassische Luftfahrzeuge weiterentwickeln. So steht neben der Modellpflege auch der Nachbau weiterer Meilensteine der Luftfahrtgeschichte auf der Liste.

Besonders erfreulich für Kunden und Freunde der WACO: auch zukünftig sind Wartung, Restauration und Ersatzteilversorgung über die Centennial Aircraft Services sichergestellt.

Der Vertrieb der Angebotspalette für den europäischen Raum wird über eine Dependance der Dimor Group am Flugplatz Dübendorf bei Zürich in der Schweiz eingerichtet.

Peter Bowers, Präsident der WACO Aircraft Corporation, wird weiterhin in seiner Position tätig sein und steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

Die Dimor Group Inc. wurde 2018 gegründet und verfolgt den Zweck des Kaufs, Verkaufs sowie der Vermietung von Flugzeugen aller Art, sowie die Gesamtbetreuung, den Unterhalt und die Reparaturen von Flugzeugen.

