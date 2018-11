OTS Mahrer/Ulm/Holawatsch: Alkoholverbot für Bahnhof Floridsdorf

Bahnhof zu Unsicherheitsraum verkommen – ÖVP bringt Beschlussantrag für Alkoholverbot ein

Wien (OTS) - „Der Bahnhof Floridsdorf hat sich zu einem wahren Unsicherheitsraum entwickelt. Alkohol- und Drogensüchtige besetzen die Sitzgelegenheiten am Bahnhofsareal und fallen unangenehm auf. Passanten, Passagiere und ansässige Geschäftsleute fühlen sich nicht mehr sicher. Hier gibt es akuten Handlungsbedarf“, so VP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Dass Alkoholverbote an neuralgischen Punkten wirken, zeigt sich aktuell am Beispiel Praterstern. Daher bringt die ÖVP Wien in der nächsten Sitzung des Gemeinderates einen Beschlussantrag ein: für ein Alkoholverbot am Bahnhof Floridsdorf. „Die Stadt Wien ist hier gefordert, schnellstmöglich die erforderlichen Schritte in die Wege zu leiten“, so Mahrer.

„Kriminelle Übergriffe, Alkohol-Exzesse, Diebstähle, Bettelei und Schlägereien waren beispielsweise am Praterstern lange Jahre an der Tagesordnung. Seit dort ein Alkoholverbot verhängt wurde, ist weitgehend Ruhe eingekehrt. Es braucht auch in Floridsdorf eine Lösung wie am Praterstern, denn die derzeitige Situation bedeutet eine große Belastung für alle, die sich dort aufhalten“, so Gemeinderat Wolfgang Ulm, und weiter: „Der Bahnhof Floridsdorf darf keine No-Go-Zone werden. Es braucht hier ein gesamtheitliches Sicherheitskonzept, denn Sicherheit ist nicht nur die Aufgabe einer Organisation wie der Polizei, sondern muss umfassend und vor allem präventiv angegangen werden.“

„Leider ist meine Prognose eingetreten“, betont ÖVP-Bezirkschef Erol Holawatsch. Der Verdrängungseffekt habe bereits eingesetzt – das sehe nach anfänglichem Zweifel mittlerweile auch SPÖ-Bezirksvorsteher Papai so. „Daher appelliere ich: Die Zeit des Beobachtens und Zuwartens muss vorbei sein. Die Floridsdorfer Bevölkerung erwartet von der Politik, dass jetzt konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Genau dafür setze ich mich auch weiterhin als Obmann der ÖVP Floridsdorf ein“, so Holawatsch.

Mit der im Juni gestarteten Sicherheitsoffensive „Für ein sicheres Wien“ leistet die ÖVP Wien einen konstruktiven Beitrag, damit sich die Menschen in der Stadt wieder sicherer und ernst genommen fühlen. „Das Alkoholverbot am Bahnhof Floridsdorf ist nur ein erster, wichtiger Schritt, um für die Menschen im Grätzl wieder Sicherheit zu schaffen. Niemand soll Angst haben müssen, wenn er sich am Bahnhof aufhält. Wir hoffen sehr, dass der Beschlussantrag angenommen wird“, so die ÖVP-Mandatare abschließend.

