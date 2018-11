ARAG: Birgit Eder wird neue Österreich-Chefin

Österreich (OTS) - Magistra Birgit Eder (44) ist vom Vorstand der ARAG SE zur Niederlassungsleiterin der „ARAG SE - Direktion für Österreich“ mit Sitz in Wien ernannt worden. Ab 1. April 2019 soll sie auf Dr. Matthias Effinger folgen, der zeitgleich in den Vorstand der in München ansässigen ARAG Krankenversicherungs-AG wechselt.

Seit 2015 leitet Birgit Eder den Bereich Versicherungstechnik und ist seit 2016 zudem Mitglied des Management Board der ARAG Österreich, wo sie 2012 ihre Tätigkeit als Partnermanagerin des ARAG Anwaltsnetzwerkes aufnahm. Zuvor war die Juristin bereits neun Jahre als Referentin im Leistungsbereich eines österreichischen Versicherungsunternehmens beschäftigt.

Frau Eder ist in Eisenstadt geboren und im Bezirk Baden in Niederösterreich aufgewachsen, dort lebt sie auch heute. Das Studium der Rechtswissenschaften hat sie an der Universität Wien abgeschlossen und das Gerichtspraktikum u.a. am Handelsgericht Wien und am Jugendgerichtshof Wien absolviert. Frau Eder ist Mutter zweier Kinder.

„In den vergangenen drei Jahren hat Frau Eder als Bereichsleiterin Versicherungstechnik viele neue Akzente gesetzt und positive Veränderungen auf den Weg gebracht“, fasst Dr. Paul-Otto Faßbender, Vorstandsvorsitzender und Mehrheitsaktionär des ARAG Konzerns, zusammen. „Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Eder als Niederlassungsleiterin gewinnen konnten und sind davon überzeugt, dass sie den eingeschlagenen Erfolgskurs der ARAG Österreich fortsetzen wird“, fügt er hinzu.

Der Rechtsschutzspezialist beschäftigt in Österreich 109 Mitarbeiter, hat ein Prämienvolumen von 65,2 Mio. EUR und versichert mit rund 283.000 Verträgen über 550.000 in Österreich gemeldete Kunden (Stand 31.10.2018). Der Vertrieb erfolgt über unabhängige Versicherungsmakler- und Agenten bzw. ungebundene Vermögensberater. Sowohl Wachstums- als auch Ertragssituation haben sich in den letzten Jahren deutlich besser als der Marktdurchschnitt entwickelt und konnte ARAG zahlreiche Preise für Qualität und Service erzielen. Erst im Oktober 2018 hat ARAG bei den begehrten „AssCompact Awards“ unter 15 Rechtsschutzanbietern in Österreich Platz 1 belegt. Und dies in allen Teilkategorien mit klarem Abstand zum Zweitplatzierten (siehe auch beiliegende Grafik).

Mag. Birgit Eder: „Unser Ziel ist es, die führende Position von ARAG im lokalen Markt insbesondere in den Bereichen Qualität und Kundenservice weiter auszubauen. Hierzu setzen wir weiter auf Innovationen und werden durch das konstruktive Feedback unserer unabhängigen Vermittler kontinuierlich inspiriert.“

