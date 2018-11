ORF SPORT + mit der Dokumentation „Flamme der Hoffnung – 50 Jahre Special Olympics von 1968–2018“

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 13. November 2018, in ORF SPORT + sind das „Sport-Bild“ um 19.00 Uhr, die Dokumentation „Flamme der Hoffnung – 50 Jahre Special Olympics von 1968–2018“ um 19.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr, die Höhepunkte vom Vienna City Marathon 2018 um 20.15 Uhr und das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.40 Uhr.

„Flamme der Hoffnung – 50 Jahre Special Olympics von 1968–2018“ – die Dokumentation von Dr. Günther Ziesel – blickt auf die Geschichte der Special Olympics zurück. Menschen mit intellektueller Behinderung waren lange Zeit an den Rand der Gesellschaft gedrängt worden. Im Jahr 1968 wurde mit einer großen Sportveranstaltung in Chicago eine damals fast unvorstellbare Wende eingeleitet: Zum ersten Mal wurden Olympische Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit intellektueller Beeinträchtigung eröffnet. Eunice Kennedy-Shriver, Gründerin von Special Olympics, kämpfte unermüdlich um Gleichberechtigung und Integration. Anfangs schlug ihr Skepsis entgegen. Man wollte nicht glauben, dass Sport, wie ihn die Special-Olympics-Bewegung anbot, ein Weg sein könne, um intellektuell Beeinträchtigten Selbstvertrauen zu geben und zu zeigen, welche Leistungen sie zu erbringen imstande sind. Das wesentliche Anliegen von Special Olympics ist das Miteinander von Behinderten und nicht Behinderten. Das heißt, dass sich jeder dafür engagieren soll, nicht bloß reden, sondern handeln. Ein weiterer entscheidender Schritt wurde 1993 gemacht: Zum ersten Mal wurden Special-Olympics-Weltspiele außerhalb der USA durchgeführt, in Österreich, wozu Arnold Schwarzenegger wesentlich beigetragen hatte. Er sprach auch den Olympischen Eid. Österreich ist das einzige Land, in dem bereits zweimal – 1993 und 2017 – Weltspiele ausgetragen wurden.

