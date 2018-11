"Geht`s noch? Psychisch krank und wohnungslos"

Präsentation des Situationsberichts zur Lage von psychisch kranken und wohnungslosen Menschen

Wien (OTS) - Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zu folgendem Termin ein:

Pressekonferenz des Verbandes der Wiener Wohnungslosenhilfe

Datum: Donnerstag, 22.11.2018 um 10:00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

am Podium:

Roland Skowronek, Bereichsleiter Heilsarmee

Elisabeth Hammer, GF neunerhaus

Elke Beermann, Bereichsleiterin Hilfe in Not Caritas Wien



Die VertreterInnen des Verbandes Wiener Wohnungslosenhilfe präsentieren den Bericht und die darin enthaltenen Fakten, Analysen und Forderungen.

Der Verband Wiener Wohnungslosenhilfe ist der Zusammenschluss von Arbeiter-Samariterbund-Wien, ARGE Wien, Caritas der Erzdiözese Wien, Heilsarmee, neunerhaus, Volkshilfe Wien, Wiener Hilfswerk, Wiener Rotes Kreuz und WOBES.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Tröbinger

Pressesprecher Wiener Rotes Kreuz

T: +43/1/795801750

M: +43/6648583777

Mail: alexander.troebinger @ wrk.at