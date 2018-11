Besucherrekord beim Brautkleiderball in FÃ¼gen

Besucherrekord beim Brautkleiderball in Fügen

‚Ein Meer in Weiß‘ – so kann man das Bild beschreiben, das man vom ausverkauften Brautkleiderball, welcher am vergangenen Samstag in der SichtBAR in Fügen stattfand, vor Augen hat.

Die Stimmung am Abend war einmalig!’ Veranstalter Gerhard Angerer

Fügen, Zillertal (OTS) - Die neunte Ausgabe der beliebten Veranstaltung erreichte einen absoluten Besucherrekord. Von München über Oberösterreich bis in die Schweiz kamen tanzbegeisterte Paare und ließen ihren Hochzeitstag erneut aufleben. Kulinarik, original 321Photobooth sowie die Partyband Kuhl the Gang bereiteten den Ballbesuchern einen unvergesslichen Abend. Durch den Verkauf der Lose für Brautwalzer und Tortenanschnitt konnten Euro 596,-- an die Kinderhilfe Bezirk Schwaz gespendet werden.

‚Die Stimmung am Abend war einmalig!’, freut sich Veranstalter Gerhard Angerer über den großen Zuspruch in diesem Jahr und verkündet bereits das Datum für den Brautkleiderball 2019. Dieser findet am 16. November unter dem Motto Rosenhochzeit – 10 Jahre Brautkleiderball statt!

