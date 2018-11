Neue Führung für DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

Alexander Winter wird neuer Vorstandsvorsitzender von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

Wien (OTS) - Führungswechsel bei DB Schenker: Mag. Alexander Winter (46) wird mit 1. Dezember 2018 der neue Vorstandsvorsitzende von DB Schenker in Österreich und Südosteuropa. Er folgt damit Helmut Schweighofer (49) nach, der vor kurzem die Führung von DB Schenker Europe übernahm und nach Deutschland wechselte.

Der gebürtige Wiener schloss das Studium der Rechtswissenschaften ab und begann seine Karriere bereits vor rund 20 Jahren bei DB Schenker. Seit 2013 ist er Mitglied des Management-Teams, wo er die Bereiche Seefracht und Kontraktlogistik verantwortete. Zuvor war er in den Niederlassungen in Salzburg und Wien tätig und leitete unter anderem die Wiener Geschäftsstelle sowie die Abteilung Seefracht.

Der neue Vorstandsvorsitzende Alexander Winter, der ab 1. Dezember für die Führung von über 7.000 Mitarbeitern in 80 Niederlassungen in 14 Ländern zuständig ist, sieht seine primäre Aufgabe darin, „die führende Position von DB Schenker in den Märkten Österreich und Südosteuropa weiter auszubauen und nachhaltig zu stärken“, wie er anlässlich seiner Bestellung sagte.

DB Schenker in Österreich und Südosteuropa

DB Schenker ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit 77.000 Mitarbeitern an 2.000 Standorten. Die Schenker & Co AG in Wien fungiert als Cluster Office für Südosteuropa (14 Länder, 7.000 Mitarbeiter).

Rückfragen & Kontakt:

Sabrina Novak

DB Schenker Österreich & SEE

Marketing & PR

sabrina.novak @ dbschenker.com