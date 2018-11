OTTO Immobilien: Retailprofi Patrick Homm neuer Teamleiter für Geschäftsflächen

Neben Highstreet-Immobilien auch Fachmarkt- und Einkaufszentren im Fokus

Wien (OTS) - OTTO Immobilien hat mit Patrick Homm MA einen erfahrenen Fachmann als neuen Retailchef an Bord geholt. Patrick Homm (32) war zuletzt als Center Manager im G3 Shopping Resort Gerasdorf, wo er neben Umsatzoptimierung, Qualitäts- und Vermietungsmanagement unter anderem auch für die strategische Centerentwicklung verantwortlich zeichnete. Davor war er bei ECE Projektmanagement, dem Marktführer im europäischen Shopping-Center-Bereich, in verschiedenen deutschen Großstädten tätig. Bei Otto Immobilien wird Homm mit seinem Team daher neben Highstreet-Immobilien auch Fachmarkt- und Einkaufszentren in den Fokus seiner Tätigkeit rücken.

Patrick Homm wurde 13.08.1986 in Schorndorf in der Nähe von Stuttgart geboren und hatte nach dem Abitur zunächst im Studiengang Immobilienwirtschaft und –management einen Bachelor of Arts an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst im deutschen Holzminden erworben. Nach einem Auslandssemester an der The Hague University Of Applied Sciences in Den Haag, Niederlande, absolvierte er an der Fachhochschule Wiener Neustadt den Studiengang Wirtschaftsberatung und Unternehmensführung, Vertiefung Immobilienmanagement, den er mit einem Master of Arts abschloss.

