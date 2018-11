Gosuncn arbeitet mit PPC zusammen, um eine CDMA 450 Smart Grid Kommunikationslösung erfolgreich in europäischen Ländern einzusetzen.

Wien, Österreich (ots/PRNewswire) - Am 7. November präsentierten Gosuncn und Power Plus Communication ("PPC", ein führender Hersteller von Smart Metering und Smart Grid Communication Systemen in Deutschland) während der Europäischen Versorgungswoche 2018 in Wien gemeinsam einen auf CDMA 450MHz basierenden Smart CDMA Router, der in vielen europäischen Ländern erfolgreich auf den Strommärkten eingesetzt wird.

Der von PPC entwickelte Smart CDMA Router ermöglicht die Kommunikation mit verschiedenen Netzsteuergeräten und Zählern über RS485, LAN und WMBUS. Über das CDMA 450MHz-Netzwerk können Daten in Echtzeit auf die Managementplattform hochgeladen werden, um ein präzises, zuverlässiges und zeitnahes Messmanagement zu erreichen. Das PPCs Network Management System ermöglicht sichere Konfigurationsänderungen und Firmware-Updates der Geräte.

Christian Freudenmann, Senior Product Manager Wireless M2M Solutions von PPC, sagte: "Die sehr guten Durchdringungseigenschaften des 450MHz und die Bandbreite des CDMA 450 sind hervorragend geeignet, um die Anforderungen sicherer Smart Grid- und Smart Metering-Anwendungen auf dem europäischen Markt zu erfüllen. Für diese Anwendungsfälle haben wir einen IPv6 und IPv4 Smart CDMA Router entwickelt, der Ethernet-Geräte oder komplette LAN-Netzwerke sowie WMBUS- oder RS485-Geräte mit dem 450 MHz CDMA-Netzwerk über Site-to-Site VPNs verbindet. Darüber hinaus können programmierbare und kundenspezifische Anwendungen hinzugefügt werden. Im Smart CDMA Router haben wir den Gosuncn MC5635 eingesetzt. Gosuncn unterstützte uns bei der Anpassung des Smart CDMA Routers an die Anforderungen unserer Kunden in z. B. Österreich, Niederlande und Deutschland. Gosuncn ist ein vertrauenswürdiger Partner für Kommunikationslösungen."

Gosuncn bietet ein 3G-Kommunikationsmodul MC5635, basierend auf CDMA 450MHz, dem Smart CDMA Router von PPC. MC5635 wurde auf der Qualcomm-Plattform entwickelt, erfüllt die Gosuncn 30*30mm einheitlichen LCC-Formfaktoren und unterstützt CDMA 1X/EV-DO Rev.A/Rev. B450MHz mit einer theoretischen maximalen Rate von 14,7Mbps DL/5,4Mbps UL. Es zeichnet sich durch eine hohe HF-Empfindlichkeit und einen geringen Standby-Stromverbrauch aus und kann die industrietaugliche hohe Zuverlässigkeit erfüllen, die für die Energiekommunikation erforderlich ist. Zhu Kegong, Vizepräsident von Gosuncn, würdigte die Zusammenarbeit: "Im Jahr 2014 wurde das CDMA 1X-Modul von Gosuncn auf dem niederländischen Strommarkt auf breiter Basis eingesetzt. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit PPC ist ein weiterer Meilenstein für Gosuncn auf dem europäischen Strommarkt, und die Verbindung wird einen hohen Wertzuwachs für unsere Kunden und europäische Stromverbraucher schaffen."

Durch seine großen Anstrengungen auf dem europäischen Markt hat Gosuncn eine intensive Zusammenarbeit mit den niederländischen Energieriesen Alliander, Italian Power Company und German PPC aufgebaut. Die Produktreihe der Mobilfunkmodule hat sich bei ihren Anwendern einen guten Ruf erworben. In Zukunft wird Gosuncn den globalen Smart Meter Markt mit intelligenteren, sichereren und zuverlässigeren drahtlosen Verbindungen und Diensten stärken.

