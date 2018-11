Oö. Volksblatt: "Keine Angst" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 12. November 2018

Linz (OTS) - Das Schimpfen über die Jugend ist vermutlich so alt wie die Menschheit. Sokrates wetterte schon, dass die Jugend schlechte Manieren habe und schwatze, wo sie arbeiten sollte. Und auch das Raunzen über die Politik ist keine Erfindung unserer Tage, sondern wird ebenfalls seit der Antike gepflegt – und selbstverständlich wird liebend gern kombiniert und über die politikverdrossene Jugend gemeckert, die keine Verantwortung für sich und die Gesellschaft übernimmt sondern nur Unsinn im Kopf hat ... Solche Jugendliche mag es geben. Das Gros unser Jugend ist aber nicht so gestrickt. Und egal ob man sich die Beiträge der Teenager beim Redewettbewerb „100 Jahre Frauenwahlrecht“ oder auch das Engagement der Jugend in den Gemeinden anschaut: man braucht sich keine Angst um die Zukunft zu machen. Ja, die Jugend ist weit besser als ihr Ruf. Und es ist auch gut, dass, wenn junge Menschen Verantwortung übernehmen wollen, es die Mitbürger auch ermöglichen. Das jüngste Beispiel kommt aus Waizenkirchen. Mit 22 Jahren wurde Fabian Grüneis gewählt und er ist damit der jüngste Bürgermeister in OÖ. DJ Greenice rockt also nun das Gemeindeamt und er ist hoffentlich auch ein Mutmacher für andere Jugendliche, sich ebenfalls politisch zu engagieren.

