Enormer Andrang beim „Tag der offenen Tür“ im Büro der Landeshauptfrau

LH Mikl-Leitner hieß die Besucherinnen und Besucher willkommen

St. Pölten (OTS/NLK) - „Ein herzliches Willkommen“ richtete Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Sonntag an alle Besucherinnen und Besucher des „Tages der offenen Tür“ in ihrem Büro. Vor dem Haupteingang des Landhauses in St. Pölten herrschte enormer Andrang, zahlreiche Landesbürgerinnen und –bürger nutzten die Gelegenheit, das Büro der Landeshauptfrau im sechsten Stock des Landhauses zu besichtigen. Die Landeshauptfrau empfing jeden der Gäste persönlich.

Im Gespräch mit den interessierten Besucherinnen und Besuchern informierte sie über ihr Arbeitsumfeld und ihre Büroausstattung wie etwa den großen Besprechungstisch oder den Kristallluster, der noch aus dem Büro von Leopold Figl stammt. Im Zusammenhang mit dem Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges machte sie auch besonders auf den „Tag der offenen Tür“ im Museum Niederösterreich aufmerksam:

„Unser ,Haus der Geschichte‘ informiert über die niederösterreichische Geschichte im zentraleuropäischen Kontext und zeigt uns auch, dass Werte wie Friede, Freiheit und Demokratie keine Selbstverständlichkeit sind.“

Neben dem „Tag der offenen Tür“ im Büro der Landeshauptfrau zog auch die Freiwilligenmesse im NÖ Landhaus viele Besucherinnen und Besucher an. Angeboten wurden auch zahlreiche weitere attraktive Programmpunkte, wie etwa der Tag der offenen Tür im ORF-Landesstudio oder die Genussmeile am Landhausplatz.

