Königsberger-Ludwig: Ehrenamtliche müssen gefördert werden, davon profitieren wir alle

Landesrätin sagt Danke für den Einsatz tausender Freiwilliger in NÖ

St. Pölten (OTS) - Noch bis heute Abend läuft die zweite Freiwilligenmesse, eine Leistungsschau der Freiwilligenorganisationen, im Landhaus in St. Pölten. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre ehrenamtliche Tätigkeit und informieren über die Möglichkeit eines Ehrenamtes. „Wir haben in Niederösterreich viele Freiwillige in Vereinen, die hier wertvolle Arbeit leisten. Aber auch ein hervorragend funktionierendes Netz ehrenamtlich Engagierter in Blaulichtorganisationen. Dieses Netz kann aber nur deswegen so engmaschig und so effektiv ineinander verwoben sein, weil viele Menschen ihre Freizeit im Dienste von uns allen opfern“, erklärt Soziallandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die sich bei allen Freiwilligen für diese großartige Leistungsschau, ihre unermüdliche Arbeit in Vereinen und vor allem ihren unbezahlbaren Einsatz in den Blaulichtorganisationen bedankt.

„Es ist mir wichtig, dass Ehrenamtliche die Unterstützung bekommen, die notwendig ist. Gerade für den freiwilligen Einsatz bei Blaulichtorganisationen muss es entsprechende Rahmenbedingungen geben“, sagt Königsberger. Deswegen sei es für sie nicht nachvollziehbar, dass bei der Abstimmung zur Betriebsvereinbarung bei der NÖGKK der ÖVP-Wirtschaftsbund dagegen gestimmt hätte, den MitarbeiterInnen, die ehrenamtlich in Blaulichtorganisationen tätig sind, eine Dienstfreistellung und Entgeltfortzahlung für den Fall eines Einsatzes und der Weiterbildung zuzugestehen. „In Niederösterreich gibt es rund 20.000 Freiwillige in Rettungsorganisationen, fast fünf Mal so viele bei den Freiwilligen Feuerwehren – im Katstrophenfall sind sie binnen Minuten vor Ort. Ihr Engagement darf nicht bestraft, sondern muss vielmehr gefördert werden. Davon profitieren wir alle!“

