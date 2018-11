100. Todestag von Victor Adler: SPÖ würdigt Gründungsvater der Sozialdemokratie

Rendi-Wagner und Drozda ehren „selbstlosen Armenarzt, unerschütterlichen Humanisten und glühenden Demokraten“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des 100. Todestages von Victor Adler am 11. November 2018 würdigt die SPÖ den „Gründungsvater der österreichischen Sozialdemokratie“. „Als selbstloser Armenarzt, unerschütterlicher Humanist und glühender Demokrat waren soziale Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich Victor Adlers oberste Anliegen. Seine Grundwerte und sein unermüdlicher Einsatz für die Menschen bleiben uns bis heute ein Vorbild“, würdigt die gf. SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner den Gründer der SDAP. „Mit seiner Vision einer neuen Gesellschaftsordnung, deren Fundament Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität war, einte und formte Victor Adler die sozialen Kräfte Österreichs zur Sozialdemokratie und ebnete den Weg zur demokratischen Republik“, betont SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. ****

Der stets um Ausgleich bemühte Adler einigte am Hainfelder Parteitag 1888 die zersplitterten Lager der Arbeiterbewegung und begründete damit die sozialdemokratische Partei. „Victor Adler ist in seinem politischen Leben den Weg des Dialogs gegangen. Ein Weg, der unser Land stark und erfolgreich erfolgreich gemacht hat“, betont Rendi-Wagner. Nun, 100 Jahre später, verlasse die jetzige Regierung genau diesen Erfolgsweg: „Aber die Demokratie braucht den Ausgleich und den Dialog zum Überleben. Die Bundesregierung sollte sich auf die Werte eines Victor Adlers besinnen“, so die gf. SPÖ-Parteivorsitzende.

Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda würdigt Victor Adlers Beitrag zur Gründung der Ersten Republik und seinen Einsatz für das Wahlrecht: „In Zeiten monarchischer Repression und Zensur ist Victor Adler entschlossen und furchtlos für die Ideale der Sozialdemokratie und für die Demokratie eingetreten.“ In seiner vermittelnden Rolle habe Adler später „mit Weitsicht und viel Fingerspitzengefühl den Übergang von der Monarchie zur Republik eingeleitet“, erklärte Drozda. (Schluss) mr/mb

