Mutmaßliche Dealer festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 10.11.2018

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Adresse: 7., Kaiserstraße

Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt wurden am 10. November 2018 um 20.30 Uhr auf drei Personen aufmerksam, die eine Einkaufstasche unter einem parkenden Auto verstecken wollten. Bei einer Kontrolle der Männer im Alter von 21, 22 und 23 Jahren (alle drei österreichische Staatsbürger) konnten in dieser Tasche rund 25 Baggies mit Cannabiskraut und geringe Mengen an Kokain sichergestellt werden. Die mutmaßlichen Dealer wurden vorläufig festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at