Zum ORF-Schwerpunkt „1918 – Die Geburt der Republik“: u. a. Staatsakt live, „Millionenshow“, „Thema“ und „kulturMontag“

Am Montag, dem 12. November, ab 11.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 12. November 1918 und damit vor genau 100 Jahren wird vor dem Parlament die „Republik Deutschösterreich“ ausgerufen. Im Rahmen des großen ORF-Schwerpunkts „1918 – Die Geburt der Republik“ stehen (auch) am Montag, dem 12. November 2018, zahlreiche ORF-2-Sendungen ganz im Zeichen dieses Jubiläums. Den Beginn machen bereits um 10.45 Uhr „Zeitzeugnisse zur Geburt der Republik: Vor 100 Jahren“, um 11.00 Uhr in ORF 2 steht der „Staatsakt anlässlich der 100. Wiederkehr des Jahrestages der Gründung der Republik“ live aus der Wiener Staatsoper auf dem Programm. Danach steht ORF 2 ab 20.15 Uhr im Zeichen des Gedenkens – mit der „Millionenshow“ zum Thema 100 Jahre Republik, „Thema“ (21.20 Uhr) mit Erinnerungen Prominenter und dem „kulturMontag“ (22.40 Uhr) – u. a. mit der Dokumentation „New European Songbook 2018 – ,War & Peace‘“.

Der TV-Fahrplan am 12. November in ORF 2

10.45 Uhr

„Zeitzeugnisse zur Geburt der Republik: Vor 100 Jahren“

Kurzspots mit Originalzitaten – gelesen von jungen Schauspielschülerinnen und -schülern – vermitteln Emotionen, Stimmen, Berichterstattung aus den Tagen des Novembers 1918. Die „historischen Vignetten“ präsentier(t)en für jeden einzelnen Tag zwischen 16. Oktober und 12. November 1918 bedeutsame Ausschnitte aus Tagebüchern, Briefen und Zeitungen. ORF 2 zeigt noch einmal alle 28 Kurzspots.

11.00 Uhr

„Staatsakt anlässlich der 100. Wiederkehr des Jahrestages der Gründung der Republik“

Umrahmt von der Bundeshymne zu Beginn und dem Schlusschor aus Beethovens 9. Symphonie am Ende findet im feierlichen Rahmen der Wiener Staatsoper der Staatsakt anlässlich der 100. Wiederkehr des Jahrestages der Gründung der Republik statt. In ihren Ansprachen werden der Bundespräsident, der Bundeskanzler sowie der Präsident des Nationalrats auf die Geschichte und Entwicklung der Republik eingehen. Filmdokumentationen werden Erste und Zweite Republik in ihrer historischen Entwicklung darstellen und ein Film wird Österreich gestern, heute und morgen aus der Perspektive von Jugendlichen beleuchten. Festrednerin ist die Schriftstellerin Maja Haderlap.

Der „Staatsakt anlässlich der 100. Wiederkehr des Jahrestages der Gründung der Republik“ wird komplett barrierefrei mit Untertiteln für hörbeeinträchtigte Menschen und Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum übertragen. Darüber hinaus wird der Festakt auch live in die Österreichische Gebärdensprache übersetzt werden.

20.15 Uhr

„Die Millionenshow“

Armin Assinger stellt den Kandidatinnen und Kandidaten unter dem Motto „100 Jahre Republik“ zahlreiche Fragen aus unterschiedlichen Lebenswelten der Österreicherinnen und Österreicher des vergangenen Jahrhunderts – von Politik über Sport und Unterhaltung bis hin zu Kultur und Zeitgeschichte.

21.20 Uhr

„Thema“: 100 Jahre Republik – Prominente erinnern sich an Meilensteine des Jahrhunderts

Sie blicken auf ein sehr langes Leben zurück: die ehemalige Opernball-Lady Lotte Tobisch, 92, die Schauspielerin Erni Mangold, 91, und Fernsehmoderator Sepp Forcher, 87. Geboren wenige Jahre nach der Gründung der Republik am 12. November 1918, sind die drei in sehr unterschiedlichen Welten groß geworden. Katharina Krutisch hat sie zu Hause besucht und mit ihnen über ihre Erinnerungen an persönliche und politische Meilensteine in ihrem Leben gesprochen.

22.40 Uhr

„kulturMontag: Zwischen Berlin, Wien und Weimar – Künstler rufen die Republik Europa aus“

Clarissa Stadler präsentiert einen „kulturMontag“ im Zeichen des Gedenkjahrs 2018. So ist Schriftsteller Robert Menasse anlässlich seines „European Balcony Project“ zu Gast im Studio, bei dem an mehr als 120 Orten in ganz Europa, u a. in Theatern und Kulturinstitutionen, die „Europäische Republik“ ausgerufen wird.

23.25 Uhr

„New European Songbook 2018 – ,War & Peace‘“

Nach den erfolgreichen Projekten „Songbook – Klassisches Lied trifft Videoclip“ (2015), „New Shakespeare Songbook“ (2016) und „New European Songbook“ (2017) – zuletzt mit Conchita und der syrischen Band Basalt – setzt der ORF seine völkerverbindenden Kulturinitiativen auch 2018 fort. Das Motto des diesjährigen EBU-Projekts ganz im Zeichen des Gedenkjahrs 2018 lautet „Krieg und Frieden“. Heimische Künstler/innen waren aufgefordert, sich musikalisch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Österreichs Beitrag kommt heuer vom österreichischen Indie-Rock-Duo Cari Cari, das den Song „Dark Was the Night, Cold Was the Ground“ beisteuert.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at